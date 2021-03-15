Пенсионеру из Перми, который обрезал трос промышленному альпинисту, вынесли приговор

Судья переквалифицировал статью на менее тяжкую Фото: Андрей МАТЛИН

Этот резонансный случай произошел летом 2019 года: пожилой пермяк поднялся на крышу многоэтажки и обрезал трос промышленному альпинисту, который вместе с напарником ремонтировал фасад дома на улице Пушкина, 13.

Жильцу этого дома не понравилось, что кто-то работает рядом с его окном. Альпинист стал падать, пролетел несколько этажей и, к счастью, повис на дополнительной страховочной стропе. Второй альпинист, увидев все это, поспешил подняться на крышу, чтобы не позволить пенсионеру перерезать еще один трос.

Сразу после этого ЧП жильца арестовали на 2 месяца, затем меру пресечения изменили на домашний арест, а после отпустили на подписку о невыезде.

Наконец, следствие, в ходе которого проводили следственный эксперимент в пермской многоэтажке, завершилось, и начался судебный процесс. Его проводили с участием присяжных заседателей.

Обвиняемый тяжело переживал произошедшее - его обвиняли по статье о покушении на убийство двух человек. Максимальное наказание в данном случае – до 15 лет лишения свободы.

На судебные заседания пожилой мужчина приходил самостоятельно. Он пытался держаться, но иногда плакал и убеждал суд, что убивать никого не хотел, что ему стыдно за случившееся. Свой поступок он объяснил душевной травмой, которую он испытал 30 лет назад, когда через окно в его квартиру залез грабитель и чуть не убил ножом его 10-летнего сына. Но сторона обвинения предложила приговорить пермяка к 8,5 годам.

- Я являюсь его соседом и прекрасно помню ту давнюю историю, когда в квартиру Вячеслава Васильевича, где в тот момент находился его 10-летний сын Андрей, через окно забрался неизвестный, - рассказывал адвокат подсудимого Аркадий Иванов. - Налетчик нанес ребенку ножевые ранения в шею и спину. Спасти его медикам удалось только благодаря тому, что парень выскочил на балкон и стал звать на помощь. Грабителя тогда так и не нашли. А эти раны остались не только на теле Андрея, но и на сердце Вячеслава Василевича.

Пенсионера приговорили к 1 году 6 месяцам ограничения свободы с обязательным наблюдением у психиатра. Судья переквалифицировал статью о покушении на убийство двух человек на менее тяжкую - угрозу убийством. Прокурор Евгений Петухов сообщил, что вопрос об обжаловании приговора будет решен после изучения материалов суда, поскольку судья переквалифицировал статью.

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