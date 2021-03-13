«Вместо букета на 8 марта - похоронные гвоздики». В Пермском крае трагически погибла 24-летняя девушка

Погибшая девушка. Фото из соцсетей

В Пермском крае 8 марта в аварии погибла 24-летняя девушка. ДТП произошло на автодороге Полазна — Чусовой.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, около 18.00 на 52 километре автодороги 24-летняя водитель KIA из-за снегопада и метели не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где врезалась в автомобиль Mazda. В результате аварии 24-летняя девушка погибла на месте. Также пострадали трое пассажиров и водитель Mazda.

- Пострадавшие с травмами различной степени тяжести были доставлены в районную больницу Любимова, им оказана медицинская помощь, рекомендовано амбулаторное лечение. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

«Вместо подарочного букета придется нести на кладбище похоронные гвоздики», - написала после трагедии подруга погибшей девушки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я на крыше». В Пермском крае восьмиклассник разбился насмерть, упав с шестиэтажки

Тело мальчика нашли в сугробе (подробнее...)