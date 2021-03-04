«Совершил особо тяжкое преступление». Суд арестовал 16-летнего подростка из Пермского края на два месяца

Суд арестовал подростка, который написал чистосердечное признание в убийстве всей своей семьи. Фото: Василий Вахрин

4 марта вечером в Октябрьском суде избирали меру пресечения 16-летнему подростку, который написал чистосердечное признание в убийстве отца, матери и младшей сестры. После своего чудовищного преступления школьник сбежал в Екатеринбург, заказав такси в одном из сообществ попутных поездок. Накануне вечером его задержали в одном из хостелов Екатеринбурга и привезли на родину, в Пермский край.

Перед тем, как доставить задержанного в суд, следователи привезли его в родной дом, где три дня назад обвиняемый расправился со всеми своими близкими. Здесь проходил следственный эксперимент, и подросток шаг за шагом рассказал и показал, где взял топор и как совершал свои ужасные злодеяния.

На судебное заседание, где избиралась мера пресечения, журналистов сначала пустили, а после обсуждения попросили их выйти из зала, так как слушание вопроса в суде в присутствии третьих лиц может травмировать психику несовершеннолетнего обвиняемого.

Адвокат пояснил «КП», что просил избрать своему подзащитному меру пресечения в виде домашнего ареста. Подросток понял всю чудовищность совершенного им преступления и раскаивается в содеянном. А следствие все же ходатайствовало об аресте. Выслушав мнения сторон, судья удалился в совещательную комнату.

На оглашение решения суда СМИ все-таки пустили.

- В связи с тем, что обвиняемый совершил особое тяжкое преступление, может скрыться от суда и оказывать давление на свидетелей, суд постановил избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 28 суток, то есть до 2 мая 2021 года, - объявил судья. - Обжаловать решение можно в течение трех суток.

Решение судьи школьник выслушал спокойно, без эмоций, глядя судье прямо в глаза. Затем конвоиры надели ему наручники и увели из зала суда.

Жуткое тройное убийство, напомним, было совершено 1 марта в поселке Октябрьский Пермского края. Тела трех человек с рублеными ранами от ударов топора обнаружила в доме, где жила семья, бабушка.

Женщину и девочку опознали сразу, а вот кому принадлежит третье тело (оно было страшно изуродовано, - Ред.), оперативники поняли не сразу, и решили, что это 17-летний сын убитой женщины. Поэтому объявили в розыск главу семьи. Однако после проведенной экспертизы стало ясно, что убит взрослый.

Пока мужчину искали, его сын сбежал, самостоятельно добравшись из Октябрьского до Екатеринбурга. Там его и задержали накануне вечером.

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