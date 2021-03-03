«Ноги хотел законсервировать». В Перми будут судить жестокого убийцу, расчленившего свою подругу

Мешок с женскими останками дворник нашел во дворе. Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

- В марте начнется суд над 58-летним безработным пермяком, который обвиняется в жестоком убийстве 40-летней знакомой, - рассказали «КП» в пресс-службе Мотовилихинского суда Перми. – И даже если экспертизой подсудимый был признан невменяемым, по закону суд будет проходить в открытом режиме.

Шокирующая история произошла в Перми год назад в феврале 2020-го. Дворник, прибираясь во дворе дома по улице Крупской, обнаружил под елкой большой черный пластиковый пакет для мусора. Открыл и ахнул. Внутри лежали расчлененные женские останки.

Подозреваемого в совершении жестокого убийства вычислили быстро. Им оказался местный 58-летний безработный, который жил в этом же доме. В его квартире нашли неопровержимые доказательства совершения преступления: на балконе лежали отрезанные руки, а в холодильнике – ноги, которые он попытался законсервировать.

За дверями этой квартиры следователи обнаружили и другие части тела убитой женщины. Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

Убитой оказалась 40-летняя женщина без определенного места жительства. Они были знакомы, раньше выпивали в одной компании. В ночь перед трагедией женщина сама попросилась к знакомому переночевать, и эта ночь стала для нее последней.

Происшествие вызвало настоящий шок у соседей, живущих в одном доме с расчленителем.

- Квартира этому моему соседу осталась от родителей, - рассказал «КП»-Пермь» сосед обвиняемого. - Когда-то у него была своя семья, но много лет назад он развелся с женой и переехал жить обратно в родительскую квартиру. Мать у него умерла, и в последнее время он жил совсем один и вел так называемый «асоциальный образ жизни». Пил, однако, мы не видели, чтобы он кого-то водил к себе.

- Он же тихий был, незаметный, употреблял, но не буянил, - услышали мы еще одно мнение соседей. – Как-то он пропадал на два года, и как потом выяснилось, лежал в клинике, лечился. Когда вернулся обратно, на работу не устроился, дома сидел. Возможно, пенсию ему платили, вот на эти деньги и жил. Ничего нового он себе не покупал, донашивал, что осталось от прежней жизни. Если трезвого в подъезде встречали – здоровались, и не более того.

По закону виновному может грозить до 15 лет лишения свободы либо, если экспертиза признала его невменяемым, принудительное лечение.

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