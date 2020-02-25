2020-02-25T11:17:20+03:00
Происшествия

«Руки в морозильнике, ноги на балконе». Соседи рассказали о 58-летнем пермяке, который убил и расчленил женщину

Жильцы в шоке от того, что их незаметный сосед сотворил такое
Алена ОВЧИННИКОВА
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Во дворе пятиэтажки нашли пакет с туловищем убитой женщины.Во дворе пятиэтажки нашли пакет с туловищем убитой женщины.Фото: Алена ОВЧИННИКОВА
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- Мы просто в шоке, заехали сюда месяц назад, нас все убеждали, что дом тихий, спокойный, а тут такое, - говорят жильцы пятиэтажки на Крупской 69/1 в Перми, где произошло страшное убийство.

Познакомились в общей компании

58-летний мужчина убил, а затем расчленил свою знакомую. Голову отрезал и вынес на мусорку, Туловище сложил в большой полиэтиленовый пакет и, никого не таясь, вынес во двор под елку. Часть женских останков нашли у него дома: руки в морозильнике, а ноги на балконе.

Дом на улице Крупской в Перми, где случилось шокирующее преступление – кооперативная пятиэтажная панелька.

- Когда только строили наш дом, здесь жила одна интеллигенция: врачи, инженеры, преподаватели, - рассказывают соседи расчленителя по площадке. – Даже представителей рабочего класса не было. Квартира моему соседу осталась от родителей. Когда-то у него была своя семья, но много лет назад он развелся с женой и переехал жить обратно в родительскую квартиру. Мать у него умерла, и в последнее время он жил совсем один и вел так называемый «асоциальный образ жизни». Пил, однако, мы не видели, чтобы он кого-то водил к себе.

За дверью квартиры слева и происходило это жуткое преступление. Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

За дверью квартиры слева и происходило это жуткое преступление.Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

- Он же тихий был, незаметный, употреблял, но не буянил, - вспоминают соседи. – Как-то он пропадал на два года, и как потом выяснилось, лежал в клинике, лечился. Когда вернулся обратно, на работу не устроился, дома сидел. Возможно, пенсию ему платили, вот на эти деньги и жил. Ничего нового он себе не покупал, донашивал, что осталось от прежней жизни. Если трезвого в подъезде встречали – здоровались, и не более того.

Шокирующий конфликт за дверью двухкомнатной квартиры на втором этаже произошел незадолго до 18 февраля. Тихий сосед пригласил к себе в гости 40-летнюю знакомую. Они познакомились в общей компании, когда вместе употребляли спиртное. Женщина жила одна, не имела определенного места жительства, и заявлять об ее исчезновении было просто некому. Посидели, выпили. Что стало причиной убийства, и как именно расчленитель расправился со своей жертвой, сейчас выясняют следователи. Возбуждено уголовное дело, назначены необходимые экспертизы.

Тащил пакет, особо не таясь

О произошедшем стало известно после того, как во дворе пятиэтажки, под елкой дворник нашел пакет с останками женского тела. После страшной находки мужчина позвонил в полицию. Пока шел осмотр места происшествия, кто-то из соседей вспомнил, как видел тихого соседа с неподъемной ношей.

Когда правоохранители пришли в квартиру 58-летнего безработного, то нашли у него изрезанные части тела убитой женщины. Останки были и в морозильнике, и на балконе, и на кухне.

21 февраля суд арестовал подозреваемого на два месяца. Назначена судмедэкспертиза, которая должна определить его вменяемость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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