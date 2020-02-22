«Мешок для мусора был чуть присыпан снегом». В Перми нашли расчлененный труп женщины

Во дворе дома по улице Крупской, 69/1, неподалеку от жилищного комплекса «Аврора» дворник обнаружил в мешке для мусора труп.

«Во дворе под елкой нашли расчлененный труп женщины примерно лет сорока. Большой черный мешок для мусора был чуть-чуть присыпан снегом, - тает же все уже», - написала на своей странице пермячка Оксана Асауленко.

Жители дома видели из окна мужчину, который тащил мешок от подъезда во двор. Он жил в этом же доме.

По данным нашего источника в правоохранительных органах, полиция задержала мужчину, которого видели соседи, и провела обыск в его квартире. Там были найдены человеческие останки. Часть из них лежала в морозилке холодильника, часть - на балконе.

58-летний мужчина, по сведениям нашего источника, состоял на учете в психиатрическом диспансере.

- По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Пермскому краю.