- Очень хочу поехать к дочери, но не могу – не пускают, - едва не плачет 80-летний пенсионер из Казахстана Александр Крум. – И чувствую себя очень плохо. Боюсь до лета не дотяну…Ситуация, в которой оказался дедушка из соседнего государства, хоть волком вой. Ему пришлось в одиночку встретить морозы в хлипком домишке. Учитывая, что дедушка инвалид – у него болят ноги – то ни угля натаскать, ни печь протопить, ни за продуктами сходить он не мог.Помогали местныеПермская «Комсомолка» не раз писала о горькой доле Александра Крума, который после смерти супруги нашел свою первую любовь в Перми. Пермячка Ольга приглашала его в гости, холода они проводили в благоустроенной квартире женщины.Но два года назад, когда Александр задержался в Перми на всю зиму, он пошел в миграционную службу, чтобы сделать отметку в паспорте, и выяснилось, что дату отметки он просрочил. Потом были суд, штраф и выдворение из России. Прокуратура пыталась обжаловать это решение в краевом суде, но не смогла.Чтобы не оставлять отца один на один с тяжелыми зимними заботами, взять его к себе могла бы дочь Наталья, которая живет в Челябинской области, но дорога в Россию для пенсионера оказалась закрыта на пять лет. И теперь свое слово в этой истории может сказать только Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске…Пока там ждали документов из Перми, дедушка промерзал в своем стареньком домишке. Чем могли, помогали ему местные жители. Кто-то в магазин сходит, кто-то печь истопит.Дочь Наталья сама хотела приехать к отцу, но из-за коронавируса границы были закрыты, ее саму могли пропустить к отцу, а супруга, который вез жену на машине – нет, мол, деду он не родственник.Температура была под 40- Этой зимой в моем доме был жуткий холод, к тому же я заболел коронавирусом, и меня увезли в больницу, - рассказал «Комсомолке» Александр Иванович. - Температура долго держалась под сорок, но потом спала. Я думал: куда же я теперь после такой болезни денусь, когда вылечусь? Опять пойду в свой студеный домишко? Так я там замерзну.Местные журналисты и дочка похлопотали, и пенсионера определили в дом для престарелых, который находится недалеко от поселка.- Когда меня выписали из больницы, сразу туда и перевезли, - говорит дедушка. - Живем мы теперь в этом старческом доме вдвоем с соседом в комнате. Кормят нас, когда как, но в общем, не голодаем. Но чувствую себя я неважно: температура больше не поднимается, но очень сильно колено болит. Боюсь, что до лета я могу не дожить. Мы с дочерью очень бы хотели, чтобы я переехал к ней. Она живет недалеко от нас, но уже - в России, а не в Казахстане, и к ней меня по-прежнему не пускают. Неужели я так больше никогда и не смогу поехать к своей дочке?- До сих пор из Перми в Челябинск дело так и не пришло, - говорит юрист Ольга, которая помогает этой семье. – Я уточнила в кассационном суде, в какие сроки нам должны прислать материалы, ведь запросили их уже два месяца назад, но в суде мне ответили, что таких сроков не определено.«Комсомолка» продолжает следить за судьбой 80-летнего пенсионера.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Нас разлучили навсегда». 50 лет влюбленные хранили свои чувства, но из-за досадной ошибки будут доживать остаток жизни в разных государствахПермячка рассказала грустную историю своей первой любви (подробнее…)«Мечтаю напоследок увидеть свою милую пермячку». Жителя Казахстана, высланного в войну из Поволжья, второй раз разлучили с возлюбленнойВ пермском миграционном центре у него взяли отпечатки пальцев и выдворили из страны (подробнее..)«Зимует в доме из камышей и пьет талую воду». 80-летний пенсионер, которого суд разлучил с возлюбленной из Перми, замерзает в КазахстанеМужчину хочет забрать к себе дочь, но для этого нужно очередное решение суда (Подробнее...)