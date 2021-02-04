По словам очевидцев, мужчина убил свою жену и ее отца. Фото: Подслушано Пермь/ВКонтакте

Двоих детей обезглавленной женщины увезли в соцучреждение Перми.

По информации источника, во время жестокого двойного убийства, которое произошло вчера на улице Маяковского в Перми в квартире находились дети. Одному ребенку полтора года, второму 4 месяца. Вчера их увезли в социальное учреждение Перми.

Тем временем, в социальных сетях появлялись сообщение о том, что местные жители хотели устроить самосуд над убийцей, однако полицейский кардон был выставлен, чтобы не мешать сотрудникам правоохранительных органов провести следственные мероприятия, а также безопасно увести детей с места трагедии.

Напомним, вечером в среду, 3 февраля, во дворе в Дзержинском районе Перми произошло двойное убийство. Все произошло около 19.00. Сначала обезглавил 21-летнюю жену, а потом зарезал ее отца. Девушка была беременна.

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