«Тела отправили в Таджикистан». Убийце беременной жены и ее отца грозит пожизненный срок

Убийцу задержали, сегодня ему изберут меру пресечения. Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Родственники и таджикская диаспора помогает семье убитой беременной женщины и ее отца справится со всеми трудностями. Сегодня тела погибших доставили в Москву, а из Москвы на самолете отправят в Таджикистан - дочь и отца похоронят на родине.

- Семье мы помогаем и не бросим их, сейчас мы постараемся восстановить документы на детей, потому что не можем найти их свидетельства о рождении, после мы их заберем. Сейчас оба ребенка находятся в больнице с родственницей, мальчика она кормит грудью. Опекуном детей станет их дядя. - сказала руководитель женсовета таджикской диаспоры Курбангуль Сиярова.

Руководитель женсовета таджикской диаспоры Курбангуль Сиярова. Фото: Борис МЕРКУШЕВ

- Помощь нам пока не нужна, мы справляемся, - говорит Сиярова. - Вчера вечером я была рядом с мамой убитой мы с ней немного поговорили. Она до сих пор не может поверить в случившееся и понять, почему Шохназар убил своих самых родных людей. Дочь не делилась с ней своими переживаниями, у нас не принято обсуждать проблемы, которые случаются в семье, мы все держим в себе.

- Правда, что он приходил домой к матери убитой супруги с ножом после убийства жены?

Да. После убийства своей жены он взял ребенка и повел к теще в соседний дом. С собой у него был нож, это позже нам сказала консьерж. Маму спасло, что в доме было много родственников, поэтому в квартиру он не зашел. Теща предложила ему остаться на чай, но он остался в коридоре, спросил, где тесть, ему сказали, что идет домой с работы . Он сказал, что сходит до магазина и вернется. А сам пошел его убивать.

Напомним, 3 января, в микрорайоне заостровка произошло жуткое преступление, которое было совершено в Перми, в Заостровке - 24-летний мужчина обезглавил свою 21-летнюю беременную жену, а потом нанес множественные удары ножом ее отцу, отчего тот скончался.

Убийцу задержали полицейские в этот че вечер, сегодня в суде ему должны избрать меру пресечения. Мужчине может грозить пожизненное лишение свободы

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