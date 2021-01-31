Несанкционированный митинг в Перми 31 января: фото и видео

Сегодня на улицах Перми. Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Рассказываем и показываем, что происходило на несанкционироваанном митинге в Перми сегодня, 31 января.

Еще накануне в краевом министерстве территориальной безопасности предупредили горожан, что будут затруднения движения в районе Театра-Театра.

Покой Тихого Компроса оберегала шеренга ОМОНа. Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Но они случились не только там. Уже утром с пробками пришлось столкнуться автомобилистам и пешеходам на улице Куйбышева и на Комсомольском проспекте. Там собравшимся на несанкционированный митинг перегородили путь бойцы ОМОНа. Причем, перекрывали не только дороги, бульвар, но и тротуары, так что горожанам приходилось пробираться по своим делам дворами.

При этом было видно, что число «заградителей» явно превышает группу подошедших на неразрешенное мероприятие. Собравшиеся, было, пошли в обход.

Омоновцы перемещались организованно и быстро. Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Но люди в форме перемещались организованно и быстро.

Постепенно пробки переместились в самый центр города – к драматическому театру. Впрочем, большого скопления народа там не случилось.

В соцсетях горожане высказывали недовольство, мол, устроили столпотворение, и неудобства пришлось испытывать тем, кто вовсе не собирался ни на какой неразрешенный митинг».

ОМОН успевал появляться повсюду. Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Тут и там можно было наблюдать различные сценки – курьезные и не очень. Так, например, одна из жительниц города, стоя в одиночестве перед омоновцами, жаловалась бойцам ОМОНА на свою пенсию. А один из подтянувшихся участников мероприятия зачем-то всем показывал карточку с изображением символов украинских националистов [видео].

Граждане обращались к бойцам с различными просьбами. Фото: Борис МЕРКУШЕВ

В пресс-службе ГУ МВД сообщают, что у них пока нет точных данных, сколько человек собрались на несанкционированный митинг, обещая, что такие подсчеты будут сделаны позже .

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