В Перми один из участников несанкционированного митинга демонстрировал символы украинских националистов

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Сегодня, 31 января, в Перми некоторые улицы были перекрыты бойцами ОМОН. Об ограничениях движения из-за несанкционированного митинга накануне предупреждали в краевом министерстве территориальной безопасности.

В связи с этим в городе происходили разные необычные случаи. Так, например, одна из жительниц города, стоя в одиночестве перед омоновцами, жаловалась им на свою пенсию. А один из подтянувшихся участников мероприятия всем демонстрировал зачем-то карточку c изображением символов украинских националистов.

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