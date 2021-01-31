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Общество

Перекрытия улиц в Перми вызвали перманентный транспортный коллапс

Движение закрывали для автомобилей и пешеходов
Андрей МАТЛИНАндрей МАТЛИН
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Движение в городе ограничивали то тут, то там.

Движение в городе ограничивали то тут, то там.

Фото: Борис МЕРКУШЕВ

С транспортными коллапсами пермякам приходится сталкиваться время от времени – из-за непогоды. Но на этот раз заторы и пробки были необычными – они перемещались из одного места в другое.

Случилось это из-за несанкционированного митинга. Еще накануне в краевом министерстве территориальной безопасности предупредили горожан, что будут затруднения движения в районе Театра-Театра. Но незадолго до полудня с пробками пришлось столкнуться на улице Куйбышева и Комсомольском проспекте – там собравшимся на несанкционированный митинг перегородили путь бойцы ОМОНа. Причем, перекрывалась не только проезжая часть, но и тротуары, и горожанам приходилось пробираться по своим делам дворами. При этом даже без подсчета было ясно, что число «заградителей» наглядно превышает группу подошедших на неразрешенное мероприятие.

Кроме того люди в форме быстро и организованно перемещались, опережая незаконно собравшихся - такие же многочисленные заграждения встретили их на пересечении улиц Чкалова и Куйбышева.

Постепенно пробки переместились в самый центр города – к эспланаде. Впрочем, большого скопления народа там не было.

В соцсетях горожане высказывали недовольство по поводу этих заторов: «Устроили столпотворение, и неудобства пришлось испытывать тем, кто вовсе не собирался ни на какой неразрешенный митинг».

Сервис "Яндекс пробки" закрашивал красным то одну пермскую улицу, то другую.

Сервис "Яндекс пробки" закрашивал красным то одну пермскую улицу, то другую.

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