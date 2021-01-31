Перекрытия улиц в Перми вызвали перманентный транспортный коллапс

Движение в городе ограничивали то тут, то там. Фото: Борис МЕРКУШЕВ

С транспортными коллапсами пермякам приходится сталкиваться время от времени – из-за непогоды. Но на этот раз заторы и пробки были необычными – они перемещались из одного места в другое.

Случилось это из-за несанкционированного митинга. Еще накануне в краевом министерстве территориальной безопасности предупредили горожан, что будут затруднения движения в районе Театра-Театра. Но незадолго до полудня с пробками пришлось столкнуться на улице Куйбышева и Комсомольском проспекте – там собравшимся на несанкционированный митинг перегородили путь бойцы ОМОНа. Причем, перекрывалась не только проезжая часть, но и тротуары, и горожанам приходилось пробираться по своим делам дворами. При этом даже без подсчета было ясно, что число «заградителей» наглядно превышает группу подошедших на неразрешенное мероприятие.

Кроме того люди в форме быстро и организованно перемещались, опережая незаконно собравшихся - такие же многочисленные заграждения встретили их на пересечении улиц Чкалова и Куйбышева.

Постепенно пробки переместились в самый центр города – к эспланаде. Впрочем, большого скопления народа там не было.

В соцсетях горожане высказывали недовольство по поводу этих заторов: «Устроили столпотворение, и неудобства пришлось испытывать тем, кто вовсе не собирался ни на какой неразрешенный митинг».