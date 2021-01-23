«На нем спасли детей из блокадного Ленинграда». На петербургском телеканале рассказали о затонувшем в Прикамье пароходе [видео]

Пароход "Вера Фигнер" - в центре. Архивное фото.

Накануне Нового года по приглашению пермских дайверов в Прикамье приезжала команда Центра подводных исследований Русского географического общества. Погружаясь на 18-метровую глубину на Сылве, они вместе обследовали обнаруженный пермяками на дне этой реки старинный пароход «Вера Фигнер», затонувший в 1960-е годы.

Сюжет о затонувшем пароходе показали по петербургскому ТВ. Скриншот видео.

В августе 1941-го на нем эвакуировали в Пермь детей из блокадного Ленинграда.

Как и обещали, подводники из РГО выложили пост о находке пермских дайверов на своей странице ВКонтакте. А также подготовили ко Дню прорыва блокады сюжет на петербургском телеканале «78».

Автор проекта центра «Подводный роман» рассказал о том, как на этом пароходе спасали учеников ленинградской школы №300, как экипаж протягивал вдоль всего парохода пожарные рукава с теплой водой, чтобы хоть немного согреть детей.

Звезда на пароходе еще дореволюционной постройки появилась уже в советское время. Скриншот видео.

Роман Кирюхин сообщил также, что теперь местным дайверам предстоит откачивать ил с затонувшего парохода и проверять его конструкции на сохранность и прочность, чтобы можно было превратить подводный объект в место для технического дайвинга.

"Веру Фигнер" еще предстоит очистить от напластований ила. Скриншот видео.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Из окон кают выглядывают судаки». Подводники из Русского географического общества создадут 3D-модель затонувшего под Пермью старинного парохода

Они собираются передать видеоматериалы Музею блокады Ленинграда (подробнее…)

Старинным пароходом, который дайверы нашли на дне Сылвы, заинтересовались в Русском географическом обществе

В Пермь прибыли специалисты из центра подводных исследований РГО (подробнее…)