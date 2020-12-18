«Из окон кают выглядывают судаки». Подводники из Русского географического общества создадут 3D-модель затонувшего под Пермью старинного парохода

Раньше пароход "Вера Фигнер" носил другой название в честь императрицы Екатерины Второй. Архивный снимок.

Мы уже писали, что осенью этого года пермские дайверы обнаружили на дне Сылвы затонувший старинный пароход «Вера Фигнер». Находкой заинтересовались в Русском географической обществе. В Пермь приехала большая команда центра подводных исследований РГО - этот центр базируется в Петербурге, поближе к Балтийскому морю. Столичные водолазы совершили серию погружений, провели подводную видео и фотосъемку, обследовали наносы ила.

Питерские подводники в бывшем доме пароходчика Мешкова. Фото: Андрей МАТЛИН

«Погружаться будем, пока лед не растает»

- Больше всего нас ваши рыбы поразили! – смеются питерские подводники, поднявшись на поверхность. – Мы таких громадных судаков еще не видели. Выглядывают из окон кают, любопытствуют!

О том, что «клыкастые» облюбовали для зимовки затонувший пароход, рассказывали еще пермские дайверы. Обычно судаки зимой спускаются на глубину и ищут укрытия под корягами. А тут – целая гостиница для них!

Так выглядит затонувший пароход на сканере. Фото: Андрей Кенкурогов.

- А если серьезно, то все нас тут приятно удивило, - признается исполнительный директор центра подводных исследований Сергей Фокин. – Вода сейчас зимой раза в два здесь прозрачней, чем на Балтике. Ваши дайверы оборудовали великолепный ледовый лагерь. Местные жители из поселка Сылва вот привезли дрова для печки, принесли пешни и лопаты, протянули провода по льду, и у нас есть свет. Ребята из турфирм поставили горные модули для ночевки, лодку-аэросани подогнали. Все для нас!

- Мы всем миром этот лагерь устраивали, теперь тут зимой можно ночевать, - говорит пермский дайвер Анатолий Марков. – Погружаться и работать будем до самой весны, пока лед стоит. Работы очень много.

Лагерь на льду создавали всем миром. Фото: Артем Казин.

Убирать ил собираются «подводными пылесосами»

- Действительно, толщина наносов ила на судне почти полутораметровая, - соглашается Сергей Фокин. – Но еще нужно понять, как и насколько ил удастся удалить. Дело в том, что сылвенская вода хоть и пресная, но, как оказалось, довольно жесткая, и металл в ней подвергается коррозии несколько быстрей, чем обычно в реках. Надо понять, насколько судно сохранило прочность.

Пермские и петербургские подводники договорились попробовать применить для очистки ила специальные подводные пылесосы. С использованием такой технологии питерцы пообещали помочь пермякам.

- Для нас это тоже будет неплохой опыт, - говорят гости, - Этот объект, может быть, и не самый сложный при нашем-то снаряжении, хоть и лежит на 18-метровой глубине. Но подледные погружения нам давненько не приходилось практиковать, а тут созданы все условия для работы, грех не воспользоваться.

Руководитель центра подводных исследований РГО Сергей Фокин рассказал о планах. Фото: Андрей МАТЛИН

Программа-минимум пермских дайверов понятна: подготовить подводный объект для паломничества подводников.

- Мне уже знакомые дайверы со всех концов страны названивают, спрашивают, когда можно будет приехать, попутешествовать под водой по вашему пароходу? - смеется Анатолий Марков.

Судя по всему, подводный объект на Сылве, когда его почистят и обследуют на предмет безопасности для подводных экскурсий, обещает превратиться в настоящую Мекку для туристов-подводников.

Но вот чем привлекло затонувшее судно профессиональных водолазов-исследователей из северной столицы? Наверное ведь не только необычными судаками-монстрами.

Да, пароходу больше ста лет – он сошел со стапелей в 1904 году и под разными названиями курсировал между Нижним Новгородом, Казанью и Пермью. Но это, скорее, интересно местным музейщикам. Они, кстати, уже мечтают дополнить раздел о развитии пароходства на Каме - в музее, расположенном в бывшем доме пароходчика Мешкова, организовать выставку артефактов, которые удастся поднять с «Веры Фигнер».

Да, у центра исследований РГО есть несколько проектов по расследованию обстоятельств гибели кораблей во время Великой Отечественной войны. Они, например, на своем сайте призывают откликнуться тех, кто что-то может вспомнить и рассказать о затонувшем в года войны у берегов Ялты лайнере «Армения».

Но наш-то пароход пошел ко дну почти буднично – во время зимовки в 1960-е годы, уже после того, как его списали из пароходства и превратили в плавучую летнюю турбазу.

Петербургских подводников из РГО привело в Пермь, конечно же, не только желание посмотреть на судаков да попрактиковаться в нырянии со льда.

«Постараемся успеть ко дню снятия блокады»

- В следующем году мы будем отмечать 77-летие полного снятия блокады Ленинграда, -

объяснил исполнительный директор центра Сергей Фокин. – Пермские дайверы связались с нами и рассказали, что пароход «Вера Фигнер» тоже принимал участие в войне. На нем перевозили на Урал детей из блокадного города. Ребятам удалось встретиться и поговорить с одной из блокадниц, которая так и осталась жить в Прикамье. Она хорошо помнит, как их везли в трюме парохода, рассказала, сколько им пришлось всего испытать.

Пермские дайверы разыскали бывшую блокадницу Людмилу Трубникову. Фото: Артем Казин.

Дед и прадед Сергея тоже были блокадниками.

- Дедушка рассказывал, как дежурил наравне со взрослыми на крыше дома, чтобы успеть потушить бомбу-зажигалку, если та прилетит, - вспоминает он. – А прадед перевозил грузы по знаменитой Дороге жизни через Ладогу. Нельзя забывать о том времени. Мы должны рассказать, что помогла городу на Неве выстоять вся страна, в том числе, и Урал.

Петербургские дайверы рассказали, что некоторое время им понадобится для того, чтобы обработать фото и видео, отснятое под водой на Сылве.

- А потом мы обязательно разместим все материалы на нашем сайте, - говорит Сергей Фокин. – А также передадим их в Музей обороны и блокады Ленинграда. Постараемся подготовить с помощью пермских дайверов видеосюжеты для центральных СМИ к дате полного снятия блокады в Ленинграде – к 27 января.

Петербургские исследователи планируют также составить фоторгаммометрическую 3D-модель затонувшего парохода. Она пригодится для виртуальных путешествий по подводному объекту, ее можно будет использовать в музейных экспозициях.

- Вот прямо сейчас разработать такую 3D-модель на основе отснятых материалов, к сожалению, пока не получится, - объясняет Сергей Фокин. - Для этого все-таки потребуется хотя бы частично снять слой ила. В этом мы готовы помогать нашим пермским коллегам-дайверам.

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