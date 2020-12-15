Старинным пароходом, который дайверы нашли на дне Сылвы, заинтересовались в Русском географическом обществе

К лагерю на льду "Роза Ветров" подогнала серьезную технику. Фото: страница в Фейсбук Артема Казина.

Мы уже писали, что пермские дайверы обнаружили на дне Сылвы затонувшие старинное пассажирское судно. Погружаясь на 15-метровую глубину, они пришли к выводу, что это пароход «Вера Фигнер», которому больше 100 лет.

Из архивных источников удалось узнать: сошел он со стапелей в Муроме в 1904 году и назывался «Императрица Екатерина». Затем - менял названия: стал сначала «Харитиной» и курсировал между Рыбинском, Нижним Новгородом, Казанью и Пермью. В 1928 году его переименовали в «Веру Фигнер». Списали судно в 1960 году из Камского речного пароходства и отбуксировали на Сылву, превратив в плавучую турбазу. Там пароход и затонул во время зимовки.

Так выглядел пароход в свое время. Архивный снимок.

На находку обратили внимание в Историческом парке «Россия – моя история» и попросили дайверов поднять какой-нибудь артефакт для выставки к юбилею Речного вокзала.

А вот теперь им заинтересовались в Русском географическом обществе

- В Пермь приехала команда из центра подводных исследований РГО, - рассказал пермский дайвер Артем Казин. – У столичных подводников гораздо больше опыт погружений и обследований затонувших судов. Они работают по всему миру. Со своей стороны мы подготовили на льду лагерь, поставили большую армейскую палатку с печкой.

Как рассказывает Артем, дайверы центра должны составить трехмерную модель лежащего на дне парохода. И, вполне возможно, пароход «Вера Фигнер» станет очередным поисковым проектом Русского географического общества - на сайте этого центра РГО публикуются результаты обследований судов, затонувших в годы Великой Отечественной войны, проводится поиск очевидцев и их родных.

«Вера Фигнер» тоже принимала участие в войне – на этом пароходе эвакуировали в Пермь детей из блокадного Ленинграда. Пермским дайверам удалось встретиться с 90-летней Людмилой Трубниковой, которая сейчас живет в селе Тауш на юге Прикамья.

Пермские дайверы встретились с бывшей блокадницей. Фото: страница в Фейсбук Артема Казина.

- Она как раз была одним из этих подростков, - рассказал Артем. - Ее вместе с другими детьми сначала везли по железной дороге, затем поднимали на пароходе «Вера Фигнер» по Каме. На нем она пробыла несколько недель. Запомнила, что жили в трюме и всю дорогу голодали.

- 27 января в северной столице будут отмечать 77-летие полного снятия блокады, возможно, к этой дате удастся подготовить какие-то интересные материалы и по нашему пароходу, - говорит другой пермский дайвер Андрей Кенгурогов.

Пермские подводники-любители рассчитывают, что их профессиональных коллег из Русского географического общества заинтересуют сведения о погибшем «флоте Колчака», который был затоплен в годы Гражданской войны в месте впадения в Сылву реки Чусовой, и они захотят поучаствовать вместе с пермяками в поисковых работах.

- Это был бы также очень интересный проект, - говорит Артем Казин.