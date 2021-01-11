Еще одна напасть приключилась в жизни 80-летнего Александра Крума из Казахстана, которого суд разлучил с возлюбленной пермячкой. Он серьезно заболел и попал в больницу.Напомним, печальная история этого пенсионера начиналась очень романтично. Несколько лет назад, похоронив жену, он встретил свою первую любовь - пермячку Ольгу Клепову, она тоже была вдовой. Влюбленные стали приезжать друг к другу в гости. Когда Александр был в Перми в последний раз, пропустил срок обязательной отметки в миграционной службе. А это - нарушение режима пребывания в России. Суд назначил ему штраф и выдворение из страны сроком на пять лет.Пока в почти полном одиночестве пенсионер коротал зиму в Казахстане, он тяжело заболел. Чтобы согреться, ему нужно постоянно протапливать свой холодный дом из камышей, но из-за инвалидности и больной ноги сделать это очень сложно.Сначала у Александра появилась слабость, пропал аппетит и появились боли в боку. Пенсионера госпитализировали в районную больницу. Там его начали лечить, сделали тест на коронавирус, результат пришел положительным.Дочь Крума Наталья Заколодяжная (она живет в Челябинской области и не может забрать отца к себе из-за судебного решения. - Ред.) говорит, что у него уже начала развиваться пневмония, и чтобы стабилизировать состояние, врачи госпитализировали его в инфекционное отделение в Костанай.Все новогодние каникулы заболевший COVID-19 дедушка провел на больничной койке. Но собрал всю свою волю в кулак и уже идет на поправку. И еще вопрос, что для него сейчас лучше: замерзать в холодном жилище в одиночку или находиться в теплой больнице, где его кормят, лечат и где он находится под присмотром специалистов.Скоро дедушке будут делать повторные тесты, а через неделю готовить к выписке. Но что будет с перенесшим коронавирус пенсионером, если он вновь окажется в промерзшем доме?Судьбой грустно прославившегося на две страны деда сейчас занимаются казахстанские журналисты. Им удалось договориться, чтобы после выписки Александра временно взяли в дом престарелых, осталось только его самого уговорить. Но пока, по понятным причинам, к больному никого не пускают, и этот вопрос будет решаться чуть позже.- А мы со дня на день ждем решения Седьмого кассационного суда, который может отменить решение суда о депортации из России Александра Крума, - говорит юрист Ольга Сергеевна, которая помогает семье в юридических вопросах. - И тогда дочь Наталья, наконец-то, сможет забрать отца к себе.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Нас разлучили навсегда». 50 лет влюбленные хранили свои чувства, но из-за досадной ошибки будут доживать остаток жизни в разных государствахПермячка рассказала грустную историю своей первой любви (подробнее…)«Мечтаю напоследок увидеть свою милую пермячку». Жителя Казахстана, высланного в войну из Поволжья, второй раз разлучили с возлюбленнойВ пермском миграционном центре у него взяли отпечатки пальцев и выдворили из страны (подробнее..)«Зимует в доме из камышей и пьет талую воду». 80-летний пенсионер, которого суд разлучил с возлюбленной из Перми, замерзает в КазахстанеМужчину хочет забрать к себе дочь, но для этого нужно очередное решение суда (подробнее..)