Автомобилисты из Пермского края приняли участие во всероссийском новогоднем флешмобе «Елка из авто». Более 80 автолюбителей из разных городов края приехали в Чусовой и составили из своих машин елку огромных размеров. Организатором мероприятия стал житель Чусового Антон Сыров, он рассказал «Комсомолке» о том, как удалось собрать в одном месте огромное количество автомобилистов и о процессе создания автоелки.- О всероссийском флешмобе «Елка из авто» мне рассказала мама, - рассказывает Антон. - Она отправила мне на телефон фотографию, как в разных городах нашей страны делают подобные флешмобы, и я решил сделать тоже самое в нашем городе.Антон написал пост в социальных сетях с призывом провести подобное мероприятие, где указал время и место встречи.- На него откликнулись люди из разных городов Пермского края, - вспоминает Антон, - местом выбрали мой родной город - Чусовой - а локацией - площадку у одного из торговых центров: там много места, она хорошо расчищена, а рядом стоит живая ель.По словам Антона, елку получилось сделать с первого раза, без подготовки, а на все это у ребят ушло два часа.- Мои друзья Михаил и Мария координировали автомобилистов, - объясняет Антон. - В Мишиной машине установлена солидная акустика, мы подключили к ней микрофон и через него Маша давала команды водителям - кому и куда ставить свой автомобиль, когда и какие сигналы включать. Также благодарны за поддержку сотрудникам ГИБДД. Две машины ГАИ одновременно обеспечивали безопасность и принимали участие в акции.Процесс создания автоелки снимали с помощью квадрокоптера. Когда фигура приняла нужную форму, ее 30 минут снимали с разных ракурсов. Елка мерцала разноцветными огнями, а автомобилисты вышли из машин и поздравляли всех с Новым годом. В заключении мероприятия участники запустили праздничный фейерверк, а потом разъехались по домам. Но в следующем году они договорились снова встретиться и повторить флешмоб.- Многие меня поддержали, обязательно повторим, только в следующий раз будет круче, - пообещал Антон.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВидео: пермские автомобилисты соорудили елку из внедорожников«Аварийка» была вместо гирлянды (подробнее...)