2019-12-29T08:34:21+03:00
Общество

Видео: пермские автомобилисты соорудили елку из внедорожников

«Аварийка» была вместо гирлянды
Лилия Абибулаева
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Пермяки в социальных сетях оставляли восторженные комментарии и хвалили автомобилистов. Фото: Подслушано ПермьПермяки в социальных сетях оставляли восторженные комментарии и хвалили автомобилистов. Фото: Подслушано Пермь
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До Нового года осталось совсем чуть-чуть. Последние приготовления и вот он, праздник! Пермские автомобилисты решили поздравить жителей города с наступающим новым годом и соорудили необычную, но очень масштабную и яркую елку из внедорожников.

На пустыре около города собралось около 70 внедорожников. Под веселую новогоднюю музыку машины выезжают на площадку, формируя елку. Когда все внедорожники были на своих местах, зажглась праздничная «гирлянда» - машины включили «аварийку» и замигали фарами.

Съемки проходили в субботу, 28 декабря. Участников на автомобилях с полным приводом искали в социальных сетях.

Пермяки в социальных сетях оставляли восторженные комментарии и хвалили автомобилистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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