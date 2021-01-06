Пермяк Игорь вместе со своим дядей первыми оказались на месте ДТП, после которого экс-начальник колонии «Белый лебедь» совершил суицид в личном автомобиле. Игорь оказывал помощь пострадавшей пассажирке легковушки, а его дядя направился к внедорожнику, за рулем которого находился бывший начальник колонии. Перед самоубийством силовик обронил пару фраз в адрес очевидца.Напомним, в воскресенье, 3 января, в Кировском районе Перми произошло вполне заурядное, на первый взгляд, ДТП. Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 200 ехал по второстепенной дороге и на перекрестке, не предоставив преимущества Ford Focus, двигавшемуся по главной, врезался в него. При аварии незначительно пострадала девушка - пассажирка «Форда». Госпитализация ей не понадобилась. Но через несколько минут после ДТП водитель джипа покончил с собой. Рядом с телом водителя был обнаружен его наградной пистолет.- Все произошло на моих глазах, - рассказал «Комсомолке» очевидцев аварии Игорь. - Мы с дядей ехали мимо, увидели аварию, вышли из машины. Я подошел к девушке, которая была в «Форде», ей нужна была помощь. Я начала вызвать ей «скорую», тем временем мой дядя подошел к водителю Toyota. От удара у машины треснуло боковое стекло. Водитель в машине сказал дяде: «Я хотел сегодня улететь. Ты снимаешь?». После этого я услышал звук из машины. Подошел, увидел шокированное лицо дяди и мертвого водителя.Погибшим оказался 69-летний Ашот Саркисян, 8 лет прослуживший начальником колонии особого режима «Белый лебедь» в Соликамске с 2002 по 2010. В этой колонии содержатся лица, приговоренные к большим срокам, в том числе - пожизненному заключению. В системе исполнения наказаний Саркисян работал с 70-х годов. А в 2010 вышел на пенсию.- По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.По нашим данным, сейчас правоохранительные органы рассматривают несколько версий трагедии.В 2019 году сына Ашота Саркисяна - заместителя начальника отдела Следственного комитета РФ по Пермскому району, майора Эдгара Саркисяна - признали виновным в покушении на посредничество во взяточничестве и приговорили к семи годам колонии строгого режима, штрафу в размере 9 миллионов рублей и лишению специального звания майор юстиции. Сейчас Эдгар отбывает срок в чусовской колонии.По одной из версий, его отец находился в депрессии после осуждения сына. Именно это и послужило толчком для суицида.Впрочем, рассматривается также версия, что Ашот Саркисян не смог вынести мысль, что из-за ДТП может стать фигурантом уголовного дела. Напомним, аналогичная ситуация произошла в марте прошлого года - тело начальника отдела ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Губахинский» нашли в его служебном кабинете. Он покончил с собой после того, как его задержали пьяным за рулем.Третья версия – причиной могли стать личные проблемы Ашота Саркисяна.В следственном управлении СКР от комментариев отказались.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Через несколько минут после ДТП»: В Перми бывший начальник колонии «Белый Лебедь» покончил с собой в личном автомобилеВнедорожник 69-летнего Ашота Саркисяна врезался в «Форд Фокус» (подробнее..)Три версии самоубийства: почему покончил с собой бывший начальник колонии «Белый Лебедь»В Перми в машине рядом с телом Ашота Саркисяна нашли наградной пистолет (подробнее..)