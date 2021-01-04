Мужчиной, который покончил с собой в салоне личного автомобиля после аварии, оказался экс-начальник колонии «Белый Лебедь» Ашот Саркисян. Об этом «КП» сообщил источник в правоохранительных органах.Напомним, в воскресенье, 3 января, в 15.15 в Кировском районе произошло ДТП. Столкнулись «Тойота Ленд Крузер 200» и «Форд Фокус». В результате аварии травмы получила девушка - пассажир «Форда». А через несколько минут после произошедшего водитель «Тойоты» покончил с собой.- По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.Один из очевидцев аварии рассказал, что Саркисян покончил с собой через несколько минут после ДТП.- Все произошло на моих глазах. Я проезжал мимо, увидел аварию, вышел из машины. Подошел к девушке, которая была в «Форде», ей нужна была помощь. Я вызвал «скорую», а через несколько минут услышал какой-то звук из авто, а когда подошел к машине, водитель был уже мертв.В причинах произошедшего сейчас предстоит разобраться следователям.Ашот Саркисян работал в системе исполнения наказаний с 70-х годов. В 2002 году возглавил легендарную колонию особого режима «Белый лебедь» в Соликамске. В 2010 году он вышел на пенсию.В 2019 году сына Ашота Саркисяна - замначальника отдела СКР по Пермскому району, майора Эдгара Саркисяна - признали виновным в покушении на посредничество во взяточничестве. Эдгар Саркисян предложил помощь в возбуждении уголовного дела в отношении бизнесмена из Нытвы, который находился в гражданском споре ценой в 140 млн рублей. Свои услуги экс-сотрудник Следственного комитета предложил бывшему прокурору Василию Белкину, он и сообщил обо всем в ФСБ. Судья Дзержинского суда Перми Ольга Лядова приговорила Эдгара Саркисяна к семи годам колонии строгого режима, штрафу в размере 9 миллионов рублей и лишению специального звания майор юстиции.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Перми водитель внедорожника после аварии покончил с собойДТП произошло в Кировском районе (подробнее..)