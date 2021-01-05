В воскресенье, 3 января, в Кировском районе Перми произошло вполне заурядное, на первый взгляд, ДТП. Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 200 ехал по второстепенной дороге и на перекрестке, не предоставив преимущества Ford Focus, двигавшемуся по главной, врезался в него. При аварии незначительно пострадала девушка - пассажирка «Форда». Госпитализация ей не понадобилась.Но через несколько минут после ДТП водитель джипа покончил с собой.- Все произошло на моих глазах, - рассказал «Комсомолке» один из очевидцев аварии. - Я проезжал мимо, увидел аварию, вышел из машины. Подошел к девушке, которая была в «Форде», ей нужна была помощь. Я вызвал «скорую», а через несколько минут услышал какой-то звук из авто, а когда подошел к машине, водитель был уже мертв.Рядом с телом водителя был обнаружен его наградной пистолет. Как стало известно, погибшим был 69-летний Ашот Саркисян, 8 лет прослуживший начальником колонии особого режима «Белый лебедь» в Соликамске. В этой колонии содержатся лица, приговоренные к большим срокам, в том числе - пожизненному заключению.- По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.Ашот Саркисян работал в системе исполнения наказаний с 70-х годов. В 2002 году он возглавил «Белый лебедь», а в 2010 году вышел на пенсию.По нашим данным, сейчас правоохранительные органы рассматривают несколько версий трагедии.В 2019 году сына Ашота Саркисяна - заместителя начальника отдела Следственного комитета РФ по Пермскому району, майора Эдгара Саркисяна - признали виновным в покушении на посредничество во взяточничестве и приговорили к семи годам колонии строгого режима, штрафу в размере 9 миллионов рублей и лишению специального звания майор юстиции. Сейчас Эдгар отбывает срок в чусовской колонии.По одной из версий, его отец находился в депрессии после осуждения сына. Именно это и послужило толчком для суицида.Впрочем, рассматривается также версия, что Ашот Саркисян не смог вынести мысль, что из-за ДТП может стать фигурантом уголовного дела. Напомним, аналогичная ситуация произошла в марте прошлого года - тело начальника отдела ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Губахинский» нашли в его служебном кабинете. Он покончил с собой после того, как его задержали пьяным за рулем.Третья версия – причиной могли стать личные проблемы Ашота Саркисяна.В следственном управлении СКР от комментариев отказались.