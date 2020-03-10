«Он не смог себе этого простить». Начальник отдела ГИБДД в Прикамье покончил с жизнью после того, как его задержали за вождение в пьяном виде

- Он прекрасно понимал цену человеческой жизни: он работал там, где постоянно гибли на дорогах люди, но, видимо, не смог простить себе того, что натворил, - говорят коллеги 44-летнего капитана Андрея Ш.

Кто «в теме» разделились на два лагеря

9 марта в 4.30 утра тело начальника отдела ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Губахинский» нашли в его служебном кабинете. Капитан полиции принял решение покончить с жизнью после того, как его задержали за вождение автомобиля в пьяном виде.

Сейчас друзья и знакомые капитана разделились на два лагеря. Одни говорят, что «бухого гаишника» надо было обязательно наказать за то, что в таком виде его «потянуло на приключения», а другие искренне жалеют Андрея Ш. и его семью.

Никаких других причин для суицида у 44-летнего капитана полиции, похоже, не было: образцовая семья: любимая жена, сын недавно вернулся из армии, подрастала красавица-дочка. Своя квартира в Кизеле, куда несколько лет назад семья переехала из поселка. Полгода назад полицейский купил машину Toyota Corolla, а недавно завел собаку. Говорят, что он был спокойный, общительный, ни с кем не конфликтовал.

Он ездил в командировки в горячие точки, после одной из них Андрея даже представили к награде.

Капитан руководил межмуниципальным отделом, в его ведении находились Губаха и Кизел. И если Кизел считается умирающим городом, то Губаха сейчас переживает свой расцвет: здесь два крупных предприятия, где платят достойную заработную плату, поэтому город находится на третьем месте в Прикамье по количеству машин на душу населения.

Никаких «замять», только увольнение

И вот в праздничный вечер 8 Марта полицейского начальника задерживают на трассе его же подчиненные. Почему? Не узнали машину? Или она подозрительно вела себя? Сейчас на этот вопрос пытаются ответить следователи, которые проводят проверку.

- Именно руководитель составлял постовые ведомости и прекрасно знал, в каких очагах аварийности будут дежурить его наряды, но был уверен, что ничего ему за это не будет, - на условиях анонимности объясняют правоохранители. – Однако, понимая все последствия, его принципиальные подчиненные повезли своего начальника оформлять протокол в Губаху, в его родной отдел.

В крови у капитана Андрея Ш. нашли 0, 56 промилле. Учитывая его высокий рост и крепкое телосложение, получается, что капитан выпил за праздничным столом не меньше бутылки вина или 200 граммов коньяка или водки. А потом сел за руль. И попался.

- Он прекрасно понимал, что после этого ему грозило только увольнение, - говорят в полиции. - И никаких «замять» не будет, все его годы выслуги – а отдал он службе более 20 лет - коту под хвост. А после этого ни льгот, ни положенных выплат, а лишь пенсия в 10 тысяч рублей. Но видимо, таких принципиальных подчиненных он воспитал, что оформить протокол на своего начальника стало для них делом чести. А его единственным выходом стал уход…

- И ведь нельзя сказать, что он пил, - говорит его знакомый. – Выпивал как все, по праздникам, но чтобы пьяным за руль – такого никогда не было. Когда я его последний раз видел – пару недель назад, у него настроение великолепное было, о собаке рассказывал своей, и ничего не указывало на то, что он собирается суицид совершить. Видно, морально он очень переживал, что столько лет в структуре проработал, а за один миг испортил себе всю репутацию.

Похороны Андрея Ш. состоятся в среду, 11 марта.

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