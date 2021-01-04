Сотрудники Госавтоинспекции напоминают об ухудшении погодных условий в Пермском крае и призывают водителей и пешеходов быть внимательнее на дорогах.- В связи с выпадением обильных осадков в виде снега, рекомендуем водителям правильно выбирать скоростной режим, соответствующий конкретным дорожным условиям, соблюдать дистанцию и боковой интервал, не делать резких маневров при приближении к остановкам, перекресткам, светофорам и нерегулируемым пешеходным переходам.Пешеходам следует быть предельно внимательными при переходе проезжей части и при движении по тротуарам, а в пасмурную погоду и темное время суток следует использовать светоотражающие элементы. Помните, что во время снегопада тормозной путь транспортных средств возрастает, а видимость уменьшается - автомобиль может не успеть остановиться перед внезапно вышедшим на дорогу человеком, - призывают пермяков сотрудники ГИБДД.Специалисты ГИС- Центра ПГНИУ также предупреждали о снегопадах, сильном ветер и метели в первые 5 дней нового года. Ну, а с 6 января синоптики обещают нам ясную погоду. Однако предупреждают о новой волне морозов.- До 5 января ожидается существенная прибавка снега - выпадет до 10 миллиметров осадков, особенно обильными снегопады будут в западных районах Прикамья, - прогнозировал инженер ГИС-центра ПГНИУ, кандидат географических наук Андрей Шихов. - Между юго-западными и восточными районами края сохранится большой температурный контраст – от -7…-9 градусов на юго-западе до -20…-25 градусов на востоке края. А с 6 января на Урал сместится новый антициклон с Баренцева моря. Под его влиянием ожидается прояснение погоды и весьма вероятно усиление морозов до -20…-25 градусов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«К нам идут рождественские морозы». В середине новогодних каникул в Прикамье похолодает до -25 градусовСиноптики поделились прогнозами на начало января (подробнее..)