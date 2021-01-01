Снегопады, сильный ветер, метели – такой видится метеорологам погода в первые 5 дней нового года. При этом жители восточных районов края будут ежиться от 20-градусных морозов, а на юге Прикамья впору будет вновь надевать осенние куртки.Ну, а с 6 января синоптики обещают нам ясную погоду. Однако предупреждают - о новой волне морозов, теперь уже повсеместных.Судя уже по первому дню года, можно понять, что долгосрочный прогноз, который предрекал нам мягкий теплый январь, не оправдывается. А какой же тогда будет погода?- В Пермском крае в период до 5 января ожидается существенная прибавка снега - выпадет до 10 миллиметров осадков, особенно обильными снегопады будут в западных районах Прикамья, - прогнозирует инженер ГИС-центра ПГНИУ, кандидат географических наук Андрей Шихов. - Между юго-западными и восточными районами края сохранится большой температурный контраст – от -7…-9 градусов на юго-западе до -20…-25 градусов на востоке края. Причем, 2 и 3 января ожидается усиление юго-восточного ветра с порывами до 10-12 метров в секунду.Такая ситуация, по предварительному прогнозу, сохранится до 6 января. А в последующие дни на Урал сместится новый антициклон с Баренцева моря. Под его влиянием ожидается прояснение погоды и весьма вероятно усиление морозов до -20…-25 градусов. Так что, похоже, к нам идут рождественские морозы.