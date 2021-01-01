Лесную красавицу, украшенную разноцветными гирляндами и запакованную в прозрачную пленку, пермские дайверы, погрузившись в ледяную полынью, опустили на двадцатиметровую глубину – туда, где осенью теперь уже прошлого года они обнаружили затонувший старинный пароход «Вера Фигнер».В годы войны на этом судне, которое теперь покоится на дне Сылвы, перевозили в Пермь детей из блокадного Ленинграда.«Комсомолка» уже писала, что находкой заинтересовались в Русском географическом обществе. Накануне Нового года в Пермь приезжала команда Центра подводных исследований РГО, материалы погружений столичные дайверы пообещали передать в Музей блокады и обороны Ленинграда – 27 января в городе на Неве будут отмечать 77-летие полного снятия блокадного кольца.Пермским дайверам удалось разыскать одну из тех, кто плыл на Урал на этом пароходе. Они съездили к ней в гости на юг Пермского края. Бывшая блокадница подарила им елочные украшения. И у ребят родилась идея – украсить ими елочку и водрузить ее под водой на палубе «Веры Фигнер» - в память о детях блокадной северной столицы.- Мы, как и обещали, приехали перед новым годом к Людмиле Александровне Трубниковой, пассажирке нашего парохода, в село Тауш, конечно, с подарками, - написал на своей странице в Фейсбук пермский дайвер Артем Казин. - В 1941 году ее с другими детьми ее эвакуировали из Ленинграда, часть пути она проделала на «Вере Фигнер». В ответ она подарила нам несколько елочных игрушек, и мы решили нарядить и установить елочку прямо на корабле, на глубине 18 метров.Чтобы водрузить под водой новогоднюю ель, вместо крестовины пришлось приспособить к ее стволу якорь потяжелее.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Из окон кают выглядывают судаки». Подводники из Русского географического общества создадут 3D-модель затонувшего под Пермью старинного пароходаОни собираются передать видеоматериалы Музею блокады Ленинграда [видео] (подробнее...)«Прикамье может стать Меккой для дайверов». На дне Сылвы нашли большой старинный пароходНеподалеку может быть целое кладбище судов, затопленных в Гражданскую войну [видео] (подробнее…)