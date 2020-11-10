«Прикамье может стать Меккой для дайверов». На дне Сылвы нашли большой старинный пароход

Возможно, это тот самый затонувший пароход. Фото: fleetphoto.ru, Семен Фридлянд, 1958 год.

Пермь вскоре, вполне возможно, станет настоящей Меккой для любителей подводного плавания.

Пермские дайверы до недавнего времени колесили буквально по всему свету в поисках интересных мест для погружений. Ближайшая «точка» - затопленный карьер Лазурный под Нижним Тагилом в 400 километрах от Перми. Для привлечения туристов там специально затопили сломанный самолет «кукурузник» АН-2.

В студеную воду дайверы погружались с надувной лодки. Фото: страница в Фейсбук Артема Казина.

- А у нас, как оказалось, есть объект поинтересней - большой старинный пароход на дне Сылвы, - говорит пермский дайвер Артем Казин.

«Дамы и кавалеры собирались в кают-компании»

Байку о том, что в Сылвенском заливе недалеко от деревни Алебастрово, возможно, есть затонувшее пассажирское судно, Артем в очередной раз услышал от приятелей пару месяцев назад.

- Она засела в голове, и я подумал, а почему бы не попробовать? - рассказывает он. – Зачем ехать на Красное море или куда-нибудь еще? И мы отправились на поиски. Сначала поговорили с местными жителями-старожилами. Потом сели на лодку и сканером-эхолотом стали прощупывать дно. Наконец картинка на мониторе прибора показала контуры большого объекта на глубине. Мы поняли, что нашли его.

Экран сканера-эхолота показал контуры утонувшего судна. Фото: страница в Фейсбук Артема Казина.

Для безопасности дайверы решили погружаться парами по очереди - пароход лежал на дне глубокого русла, и не ясно было, насколько он сохранил прочность.

Он там, пароход! Фото: страница в Фейсбук Артема Казина.

- Вода была студеной, видимость не более 2-3 метров, и все равно это было завораживающее зрелище, - рассказывает дайвер Андрей Кенкурогов. – Вот перед взором предстала большая труба парохода. Мы зачарованно разглядывали иллюминаторы, гребное колесо со сложными рычагами управления. Имея опыт погружения в подводные пещеры, рискнули заплыть в каюты, наполовину занесенные илом. Удивительно было представить: вот, раньше здесь сидели дамы в нарядных платьях, кавалеры в сюртуках, по вечерам они собирались в просторной кают-компании. А теперь из окон выглядывали огромные 10-килограммовые судаки, которые тут селятся на зиму во множестве. Трехпалубный пароход неплохо сохранился, он стоит на киле на глубине 18 метров, только нос у него отломился - по рассказам местных жителей, его оторвали, когда в середине 1960-х годов пароход стал тонуть, и его пытались подтянуть к берегу лебедками.

Вилимость под водой была не из лучших. Фото: страница в Фейсбук Артема Казина.

Название парохода еще предстоит рассмотреть

Дайверы пока не стали очищать от налипшего ила надпись на колесе парохода, боясь впопыхах повредить старую краску. Расчистку они планируют продолжить зимой.

Названия судна еще не удалось разглядеть. Но по его контурам, сопоставив рассказы старожилов и краеведа Владимира Гладышева, пермяки пришли к выводу, что это, скорей всего, пароход «Вера Фигнер», который несколько раз менял имя. На форумах речфлота и архивных порталах они разыскали его историю.

Дайверы предположили, что под водой, скорей всего, пароход "Вера Фигнер". Фото: fleetphoto.ru, Семен Фридлянд, 1958 год.

Когда этот товаропассажирский пароход сошел со стапелей в Муроме в 1904 году, он назывался «Императрица Екатерина». Затем судно приобрело пароходство М.К. Кашиной, и его переименовали в «Харитину». Пароход курсировал между Рыбинском, Нижним Новгородом, Казанью и Пермью. В 1928 году его переименовали в «Веру Фигнер». Списали судно в 1960 году из Камского речного пароходства.

Когда пароход национализировали, его переименовали в "Веру Фигнер". Фото: kamafleetforum.ru, из архива Георгия Ракитина.

Как мог большой пароход оказаться на Сылве, по которой суда таких размеров не ходили?

Тут версия такая: в начале 1960-х годов в Пермь начали поступать современные дизельные пассажирские теплоходы. И старинные пароходы поставили на прикол – их отдали организациям под плавучие санатории и турбазы. Многие из них какое-то время украшали берега Камы и Сылвы.

Когда пароход сходил со стапелей в 1904 году, его назвали "Императрица Екатерина". Фото: kamafleetforum.ru, из архива Георгия Ракитина.

- Когда мы плыли по Сылвенскому заливу, в который впадает Чусовая, наш сканер-эхолот «видел» на дне и другие «железяки», очертаниями похожие на суда, - говорит Артем Казин. - Их тоже интересно было бы обследовать.

Неподалеку от места нынешней находки, возле другого берега, был пришвартован пароход «Софья Перовская», тоже трехпалубный. На нем летом жили студенты спортлагеря пермского политеха. На форуме камского флота в соцсети старожилы вспоминают, что однажды приехавшие в лагерь спортсмены увидели на том же месте другой пароход с названием «Правда». Что случилось с «Софьей Перовской», и куда она делась, им не захотели объяснять.

Построенный в 1897 году, пароход "Софья Перовская", который также стоял на Сылве, очень напоминает затонувшее судно. Архивный снимок.

Так что, возможно, со временем это место превратится в настоящую Мекку для дайверов.

«Пока каюты облюбовали 10-килограммовые судаки»

Как можно использовать найденный на дне Сылвы артефакт?

До сих пор этим местом интересовались разве что рыбаки, пытаясь выудить облюбовавших пароходные каюты рыбин – судя по многочисленным оборванным блеснам и лескам, которые видели дайверы, чаще всего безуспешно.

- Поднять пароход и использовать его как музейный экспонат вряд ли удастся, слишком это затратно, - говорит Артем Казин.

Находкой, однако, заинтересовались в Историческом парке «Россия – моя история».

Перед погружением. Фото: страница в Фейсбук Артема Казина.

- Мы сейчас как раз готовим выставку, посвященную 80-летию Речного вокзала, - рассказал пермский краевед, сотрудник музея Владимир Гладышев. – И у нас появилась идея разместить в экспозициях что-нибудь с этого парохода. Ребята вот пообещали поднять для нас трап-летницу. Интересно было бы также проследить судьбу «Веры Фигнер». Вполне вероятно, что этот пароход участвовал в эвакуации в Пермь жителей блокадного Ленинграда. Заманчиво было бы исследовать, а возможно, и – расследовать, как пароход затонул. Это вроде бы случилось во время зимней стоянки, когда его затерло льдом. Но вот среди старожилов гуляет слух, что во время затопления на нем могли находиться люди. Возможно, конечно, это только домыслы. Опросить возможных очевидцев теперь удастся только весной, когда дачный поселок Винзавод снова оживет.

Пароход лежит на 18-метровой глубине, и ныряльщикам необходимо хорошее снаряжение. Фото: страница в Фейсбук Артема Казина.

Судя по всему, затонувший пароход станет, прежде всего, местом паломничества для дайверов. Неплохо, если у Перми появится такой «бренд».

- Где-то специально затапливают старые автобусы, разные железяки, чтобы заинтересовать подводников, а тут – вполне аутентичный и очень интересный объект для подводных экскурсий, который и создавать не надо, - говорит Артем Казин.

Правда, руки все равно придется к нему приложить. Дайверы собираются, насколько это удастся, очистить пароход от ила и проверить его конструкции на прочность. До тех пор они это место не афишируют.

- У нас вся зима впереди, вот встанет лед, вода сделается прозрачней, и мы продолжим расчистку, - говорит Артем Казин. – Надо обследовать пароход, убедиться, что он безопасен для подводного осмотра. Нам бы еще кто-нибудь армейскую палатку с печкой помог разыскать, чтобы можно было согреваться.

КСТАТИ

Старинное корабельное кладбище?

Откуда могли взяться в этом месте другие затопленные суда, которые дайверы разглядели на своем сканере во время поисков парохода?

- В 1919 году во время Гражданской войны весь камский флот был уничтожен в так называемом Левшинском пожаре, - говорят сотрудники Государственного архива Пермского края. - Возле села Левшино загорелись, и были потом затоплены сразу 96 судов. Когда белогвардейцы отступали, они выпустили в Чусовую из цистерн керосин. Тот вспыхнул, и огонь перекинулся на пароходы. Кто поджег реку, и было ли это сделано специально, достоверно неизвестно.