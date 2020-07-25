«Это может обернуться разочарованием». Пермские туроператоры прокомментировали правительственное решение платить туристам деньги за поездки по стране

- Это могло бы стать шансом для всплеска внутреннего туризма, но может обернуться разочарованием для туристов, - так прокомментировала исполнительный директор Пермской туристической гильдии Елена Елагина решение правительства РФ направить 15 миллиардов рублей на то, чтобы компенсировать туристам часть расходов на поездки по стране.

Хохловку недавно открыли для посещения. Фото: архив "КП".Фото: Василий Вахрин

Только при наличии карточки «Мир»

В правительстве разработали такой механизм: потенциальный турист должен зайти и зарегистрироваться на странице Мирпутешествий.рф. Для регистрации придется указать номер карточки «Мир» - при оплате другими картами компенсацию не выплатят. Далее нужно выбрать туроператора, определиться с туром по стране и оплатить его. После этого в течение 5 дней на карточку должна поступить компенсация. При стоимости тура от 25 до 50 тысяч это будет 5 тысяч рублей. От 50 до 75 тысяч – 10 тысяч рублей. Свыше 75 тысяч – 15 тысяч рублей.

Пока в числе туроператоров, участников проекта, значатся Anex Tour, Coral Travel, «Библио-Глобус» и «Пегас Туристик».

Возникает несколько вопросов. Насколько такая мера поддержки будет благом для внутреннего туризма вообще? В выигрыше или проигрыше окажутся пермские туроператоры? Выиграет ли от этого что-нибудь Пермский край? И будет ли это удобно и выгодно для туристов?

Знаменитый Каменный город. Фото: архив "КП".

«Проект нужно серьезно корректировать»

Как известно, развитие туризма очень выгодно для любого региона, оно приносит появление новых рабочих мест. Однако ни у одного из перечисленных туроператоров нет пока в предложениях туров по Пермскому краю. Много туров, например, предлагается на Алтай, в Хакассию. Меньше, но есть в Свердловскую область, в Челябинск. А вот в Прикамье – отсутствуют.

Но, может быть, смогут выиграть туристы, которые решат приобрести туры по стране у пермских туроператоров?

-

- Мы обращались с вопросом в Пермское туристическое агентство, могут ли наши фирмы как-то попасть в эту систему поддержки, - говорит исполнительный директор Пермской туристической гильдии Елена Елагина. – И получили отрицательный ответ, такой возможности пока нет. Значит, вместо помощи мы получим отток потенциальных клиентов. И это в то время, когда турбизнес и так оказался в сложнейшем положении.

Выиграют ли туристы? С одной стороны, 15 миллиардов вроде бы серьезные деньги. Но с другой, - боюсь, вместо всплеска интереса к внутреннему туризму мы можем получить разочарование. Пока в проекте участвуют лишь несколько московских крупных туроператоров, которых можно по пальцам пересчитать. Они были «заточены» на отдых за рубежом или на южных курортах. Внутренним туризмом они практически не занимались. Предоставят ли они туристам качественные услуги? Есть повод для сомнений. Словом, было бы неплохо, если бы в постановление были внесены серьезные коррективы.

«Без региональной поддержки не обойтись»

Но одними корректировками правительственного постановления дела не поправить – так считает директор старейшей пермской туристической фирмы «Краснов».

-

- По заявленным условиям компенсация будет предоставляться только в том случае, если туристов будут селить в сертифицированных гостиницах, - говорит Михаил Краснов. – А вот, например, в Чердыни у нас таких нет. Мы предлагаем туры по Золотому кольцу Урала, по Золотому кольцу Урала и Сибири, они востребованы у жителей Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода. Приезжают даже туристы с Дальнего востока, из-за границы. Им все нравится, но они сетуют: в Перми нет пятизвездочной гостиницы. И все время растут цены на посещение тех или иных объектов. Например, попасть в Кунгурскую ледяную пещеру сейчас стоит от 2 тысяч на человека, а с экскурсоводом – 3,5. Может быть, дело в том, что с этих объектов много берут за ресурсы монополисты. Если говорить о том, какие региональные дотации могли бы быть полезны для поддержки внутреннего туризма, то это – компенсация части расходов на автобусные перевозки. Они занимают значительную часть в стоимости туров.

Водопад Плакун - одна из достопримечательностей Пермского края.Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

НАША СПРАВКА:

с 15 августа по 20 декабря субсидии будут положена при поездках по следующим регионам:

- Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская области;

- Кабардино-Балкария, Астраханская, Волгоградская, Ростовская области;

- Башкортостан, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Пермский край, Нижегородская, Оренбургская, Самарская, Саратовская, Ульяновская области;

- Карелия, Архангельская, Вологодская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области;

- Свердловская, Тюменская, Челябинская области;

- Бурятия, Хакасия, Красноярский край, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская области;

- Камчатка, Приморский и Хабаровский край, Сахалинская область.

С 1 октября по 20 декабря будут датироваться поездки в такие регионы:

- Крым и Севастополь, Ставропольский, Алтайский и Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Горный Алтай, Калининградская область, Москва и Подмосковье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

7 мест, где пермякам нужно побывать этим летом

Пока границы закрыты, рассказываем, что интересного можно увидеть в Пермском крае (подробнее…)

Пять рек, на которых пермякам обязательно надо побывать

Рассказываем о маршрутах сплавов в Пермском крае (подробнее…)