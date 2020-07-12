Пять рек, на которых пермякам обязательно надо побывать

Выезд за границу закрыт, толпы туристов устремились на российский юг. Но есть возможность отдохнуть ничуть не хуже и в Пермском крае, тем более, что в регионе установилась аномально жаркая погода. А значит – пора на сплав, тем более что в Прикамье разрешили активный туризм.

Если у вас есть опыт водных путешествий, можно ехать самостоятельно. Но надежнее – обратиться в туристическую компанию, занимающую организацией сплавов.

Куда можно поехать на сплав и сколько на это предстоит потратить денег, рассказал «Комсомолке» инструктор по водному туризму Александр Суворов.

Чусовая

Наиболее популярным маршрутом для сплава в Пермском крае является река Чусовая. Обычно сплавляются от Усть-Койвы до Чусового - это около 30 километров по реке. Сплав занимает 2-3 дня

Что посмотреть

Как только пускаетесь в путь по Усть-Койве, виден камень Филин, названный из-за внешнего сходства с птиецй. Через 400 метров – живописный камень Красный, на который можно подняться, чтобы сделать панорамные фото. Ниже по течению в Чусовую впадает ручей Поныш, возле которого находится одноименный камень. Там можно пройти до пещеры Чудесница, но без инструктора туда лучше не забираться.

Затем камень Печка с интересным гротом примерно 30 метров в глубину. Там протекает ручей с чистой водой, которую можно набрать с собой. Дальше камень Плакун, в грот которого при высокой воде можно заехать прямо на катамаране.

В конце маршрута, не доплывая 13 км до Чусового, вы увидите Голубые озера. Это часть горной реки, вышедшей на поверхность. Минералы, содержащиеся в воде, придают ей голубоватый оттенок. Вода в озерах холодная, до +3 градусов. Но в такую жару это даже приятно.

Как добраться

Если отправляться самостоятельно, необходимо добраться до поселка Кусье-Александровский в Горнозаводском районе и затем по старой дороге доехать до Усть-Койвы. Для этого можно нанять микроавтобус. Обратно – проще. Из Чусового можно спокойно уехать на электричке.

Сколько стоит

Если обращаться в турфирму, стоимость сплава составит примерно 4500 рублей с человека. С собой нужно будет взять только ложки и кружки. При самостоятельной поездке с учетом трансфера, продуктов и аренды катамарана и снаряжения можно уложиться в 3 тысячи с человека.

Усьва

Река Усьва известна красивыми видами. Сплав проходит от поселка Усьва до поселка Мыс. По времени и цене он сопоставим с предыдущим маршрутом. Но если будет очень жаркая погода, Усьва обмелет и тогда придется много идти пешком, таща на себе катамараны.

С вершины Усьвинских столбов открывается красивый видФото: Василий Вахрин

Что посмотреть

Основными достопримечательностями Усьвы считаются Усьвинские Столбы и Чертов палец. Туристы часто ездят туда даже не на сплавы, а просто побывать в этих местах. С вершины открывается красивый панорамный вид. Если есть время, перед сплавом можно заехать и в Каменный город, полюбоваться причудливыми скалами.

По пути на сплаве туристов ждут камни Большое бревно и Омутной, с которого можно понырять, и есть небольшой водопад.

Как добраться

При самостоятельной поездке, доехать в Горнозаводской район и по дороге в сторону Губахи до моста через Усьву. Там будет старт сплава. Конечной точкой маршрута является поселок Мыс на отвороте перед Чусовым.

Койва

Маршрут от поселка Кусье-Александровский до поселка Усть-Койва занимает два-три дня. Сплав по Койве интересен тем, что на ней много перекатов. Река довольно быстрая и достаточно экстремальная. Койва не такая мелкая, как Усьва, но во время жары тоже частично может обмелеть.

Что посмотреть

В пяти километрах после поселка Кусье-Александровский на левом берегу Койвы находится камень Стрельный. Чуть подальше расположены камни Рудничный и Малый Шайтан. Один из наиболее интересных объектов - камень Дыроватый, в центре которого расположена пещера, где археологи обнаружили наконечники стрел, относящиеся к разным эпохам.

Как добраться

До места старта можно поехать на своей машине. Для этого доехать до поселка Кусье-Александровский, находящийся в 9 километрах после Горнозаводска. Маршрут завершается в Усть-Койве, где Койва впадает в Чусовую. И там можно договориться с местным автобусом, чтобы вас вернули в Кусье-Александровский, к месту стоянки вашей машины

Сколько стоит

Двухдневный маршрут с турфирмой будет стоить примерно 3 тысячи рублей на человека, трехдневный – 4,5 тысячи.

Можно объединить два маршрута и сплавиться от Кусье-Александровского через Усть-Койву дальше до Чусового. Тогда сплав займет 5 дней, и его стоимость составит около 7 тысяч на человека. Самостоятельная поездка - около пяти тысяч.

Вишера

Если вы решили устроить себе длительное путешествие, то можно поехать на Вишеру, где очень красивые виды. Но добираться до нее долго и надо быть готовым к тому, что вода в реке будет прохладной и много насекомых. Зато вы узнаете, что Вишеру не зря зовут «жемчужиной Прикамья».

Самый распространенный маршрут от реки Акчим до Красновишерска. Такой сплав занимает 6-7 дней. Но можно ограничиться и двухдневным сплавом по маршруту от Вишнерогорска до Красновишерска.

Что посмотреть

Камень Писаный, который, по мнению ученых, был священным местом для людей эпохи неолита. На нем сохранились наскальные изображения. Камни Полюд и Ветлан, известные не только пермякам, но и многим жителям России благодаря фильму Леонида Парфенова «Хребет России». И около Вишерогорска - камень Говорливый, который отвечает на крики продолжительным эхом

Сколько стоит

Сплав по маршруту от Вишерогорска до Красновишерска будет стоить около 4 тысяч самостоятельно и 5,5 - 6 тысяч с турфирмой.

Семидневный сплав при самостоятельной поездке - минимум 6 тысяч. С турфирмой – 9 тысяч рублей.

Сылва

Эта спокойная река подходит для семейного отдыха с детьми. Двухдневный сплав начинается от Усть-Кишерти и завершается в Кунгуре. Трехдневный проходит по маршруту Молебка - Красный Луг.

Камень Ермак.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Что посмотреть

Можно побывать в знаменитом «М-ском треугольнике» - месте «приземления летающих тарелок». Также там есть водопад Плакун. Один из красивейших камней - Ермак. По легенде, именно там зазимовал атаман Ермак.

Сколько стоит

Сплав с турфирмой на три дня обойдется примерно в 4-4,5 тысячи рублей с человека. На два - 3,5 - 4 тысячи.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

С кем ехать?

Если вы никогда не были на сплаве, то лучше сходить с проверенной командой. Самостоятельно без опыта ходить на сплав опасно. Нужно выбрать надежную туристическую фирму, которая обеспечит безопасность в походе. Организаторы профессиональных туристических агентств будут отвечать за качество оборудования и контролировать ход сплава. Опытные инструкторы научат, как управлять катамараном, помогут сориентироваться на реке.

Что взять с собой?

1. Теплые вещи, удобная обувь 2. Кружка, ложка, миска, нож, термос 3. Купальник или плавки 4. Пенка для йоги или сидушка 5. Дождевик 6. Спрей от насекомых 7. Аптечка 8. Cолнцезащитный крем, темные очки, футболка или рубашка с длинным рукавом, головной убор 9. Средства личной гигиены