7 мест, где пермякам нужно побывать этим летом

Как же мы засиделись дома с этой самоизоляцией, лето в самом разгаре, так и хочется рвануть куда-нибудь, сменить обстановку, получить новые впечатления. Да, заграница для нас закрыта, может быть настало время для внутреннего туризма? Как бы это банально не звучало, но прекрасное может быть совсем рядом. С июля власти региона ослабили режим ограничительных мер и нам уже доступен активный отдых. Для тех, кто не сможет в этом году отправиться за пределы региона, расскажем, что интересного можно увидеть в Пермском крае. Уже сейчас смело можно собирать рюкзак и отправляться в небольшое путешествие, погода в ближайшие дни, по обещаниям синоптиков, будет отличной! А корреспонденты "КП" расскажут, где пермякам нужно побывать этим летом.

МОЛЕБКА

Самое мистическое место в Пермском крае - Молебка.

Пожалуй, Молебка - это самое таинственное место на всей территории Пермского края. За этим селом в Кишертском районе много лет назад закрепилось звание аномальной зоны.

Первооткрывателем «М-ского треугольника» считается геолог Эмиль Бачурин. В 1983 году во время зимней охоты он увидел над лесом светящийся шар, а когда подошел к месту, в снежных сугробах заметил идеальные круглые пятна диаметром 63 м. Он предположил, что это след инопланетного корабля.

Местные жители всегда начинают улыбаться при словах «инопланетяне» и «НЛО». Туристы донимают их вопросами, на что местные отвечают: «Я по ночам сплю», либо «Не видели, но раз говорят, то что-нибудь есть».

Кто там бывал, говорит, что энергетика у этого места немалая.

- Молебка – это уникальное действующее место силы, открывающее мир загадок и чудес каждому, кто сделает шаг навстречу! – говорят

Еще здесь установлен памятник инопланетянину. Съезжаются сюда уфологи, чтобы провести конгрессы, а фотографы снимают в ночном небе Молебки загадочные светящиеся шары.

Как добраться:

Село Молебка находится в Кишертском районе, в 170 км от Перми. По трассе Пермь - Екатеринбург на 99-м км нужно повернуть налево на Усть-Кишерть, доехать по асфальту до села Осинцево, затем еще 22 км до Молебки по щебенке. Также можно доехать от станции Пермь II до станции Шумково на электричке.

КАМЕННЫЙ ГОРОД

Каменный город - это бесконечные лабиринты узких улиц, улочек и переулков.Фото: архив "КП"

Каменный город в Пермском крае - это один из самых посещаемых туристических объектов Урала. Его скалы - словно причудливый заброшенный город, состоящий из бесконечных лабиринтов - узких улиц, улочек и переулков.

Местные прозвали каменные чертоги «Чертовым городищем», ведь не человек же слепил этот затейливый пейзаж. Туристы придумали красивую сказку о королевстве, которое злой волшебник якобы превратил в камень. Высота «каменных домов» составляет до 12 метров, а высота над уровнем моря – около полукилометра.

По мнению ученых, Каменный город - это устье древней реки, впадавшей в Пермское море миллионы лет назад.

Различные скальные останцы напоминают разных животных, поэтому носят названия Большая Черепаха, Крылатый страж, Крыса, Тюлень. Вид с останцев открывается замечательный! Удивительно красива и разнообразна уральская тайга. Но даже полкилометра - это уже высота. И в любой момент погода может скрыть эти чудеса завесой густого тумана.

Как добраться:

Из Перми до Каменного города лучше всего доехать на автомобиле через Чусовой, Гремячинск, Усьву. Поворот на Каменный город находится за километровым столбом 4-го км дороги Усьва - Шумихинский. Налево от дороги будет уходить тропинка. Нужно оставить здесь автомобиль и идти по лесной тропе около 1,5 км. Также можно доехать на автобусе или электричке до Усьвы.

«Хохловка»

«Хохловка» - музей зодчества под открытым небом - излюбленное место пермяков.Фото: архив "КП"

Музей зодчества под открытым небом - излюбленное место пермяков. Как и все музеи в регионе, «Хохловка» была недоступна для посещения почти четыре месяца. Сейчас посетители вновь могут увидеть уникальные постройки XVII-XIX веков - лучшие образцы народной строительной и художественной культуры Прикамья: церкви, построенные еще в Петровские времена, ветряную мельницу, крестьянские усадьбы, сторожевую башню и солеварню.

Все эти строения были перевезены сюда с севера Пермского края. Летом с верхушки холма открывается великолепный вид - речная гладь, скалы вдоль залива, лесистые холмы.

Некоторые ограничения в посещении все же остаются, временно в музее закрыты интерьерные экспозиции, посетителям необходимо соблюдать социальную дистанцию, пользоваться масками и перчатками.

Входные билеты

Взрослый - 150 рублей

Льготный - 100 рублей

Детский билет до 18 лет - бесплатно

Экскурсионные билеты

Взрослый - 300 рублей

Льготный - 250 рублей

Детский до 18 лет - 100 рублей.

Предварительный заказ экскурсий по телефонам:

8 (342) 259-22-01

8(342) 274-77-37

Как добраться: ехать от пермского автовокзала рейсовым автобусом около 43 километров. Время работы музея - с 10.00 до 20.00 без выходных дней.

ВОДОПАД ПЛАКУН

Вода в водопаде Плакун чистая и прозрачная.Фото: архив "КП"

Водопад Плакун в Суксунском районе – это уникальный памятник природы, находящийся в начале западного склона Урала. Плакун – один из немногочисленных водопадов Пермского края, имя которого окутано тайнами и легендами. Самая известная из них рассказывает об обретении Иконы Неопалинная Купина:

«Однажды татарский рыбак по имени Тохтар увидел пустую лодку, от которой исходило сильный свет. Подплыв к ней, он увидел икону. Татарин отправил лодку вниз по течению. На следующий день история повторилась. Тохтар обратился в находящийся неподалеку скит, монахи которого взяли икону себе».

Поток семиметрового водопада Плакун формируется из множества родников, выходящих из вершины горы. Вода водопада очень чистая и прозрачная, поэтому ее набирают многие туристы и паломники. Посетить его будет интересно в любое время года. В сильный летний зной у водопада приятная прохлада, а зимой у подножия образовывается ледяной панцирь. Водопад изливается даже в сильные морозы, ведь температура воды здесь постоянна и составляет 5 градусов.

Как добраться:

Расстояние от Перми до водопада - 160 километров. Сначала по дороге Р-242 (Пермь – Екатеринбург) надо доехать до Суксуна. Из Суксуна до Водопада Плакун можно добраться по короткой (7 километров) и длинной дороге (20 километров). Короткая дорога до водопада находится в более плохом состоянии: выезжаем из Суксуна в сторону села Сасыково, в Сасыково оставляем машину на берегу реки Сылва, далее переходим на другой берег по подвесному мосту.

ГОРА КРЕСТОВАЯ

Гребень горы Крестовой вытянут на 4 километра. в Фото:https://vk.com/tayny_gory_krestovoy

Гора Крестовая - это северная вершина хребта Рудяной спой, часть популярного среди туристов «Каменного города» - южная вершина того же хребта. Гребень горы вытянут на 4 километра. Максимальная высота - 471, 3 метра над уровнем моря. На горе много красивых останцев. В 18 веке здесь нашли железную руду, после этого открытия появился завод, а потом город Губаха. Из первого выплавленного чугуна отлили крест и установили на гребне горы, так она и получила свое название. До наших дней крест, к сожалению, не дожил, после революции его уничтожили. Несколько лет назад энтузиасты поставили новый крест, но уже деревянный.

Крестовая гора последние годы стала популярна тем, что на ней устаивали необычный театральный фестиваля «Тайны горы Крестовой». Прямо на горе при закате солнца проходили театральные представления.

Как добраться:

На машине от Перми нужно ехать через Полазну до города Губахи около 250 километров. Перед мостом через реку Косьву повернуть направо по указателю «Горнолыжный центр Губаха». Также до города Губаха можно доехать из Перми на автобусе, электричке или поезде.

ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА

Голубые озера в Александровске манят своей необычайной красотой.Фото: архив "КП"

Посмотреть на необычные голубые озера неподалеку от Александровска каждый год приезжает множество туристов. Их привлекает необычный ярко-голубой цвет воды. Секрета того необычного явления давно известен. Созданы озера не природой, а людьми. Они появились на месте старых затопленных карьеров, где раньше добывали известняк. Взвесь мелких частиц известняка в воде и придает озерам уникальный бирюзовый цвет.

Самое крупное озеро - Глубокое (бывший Шавринский карьер), его длина составляет 800 метров, а глубина достигает 70 метров. В озере можно купаться и заниматься рыбалкой.

Как добраться:

На автобусе Пермь - Александровск (через Березники), попросить водителя остановиться у отворота на Чаньвинский карьер, откуда пешком по асфальтовой дороге около 1,5 км. На машине из Перми по дороге через Березники, расстояние 234 км.

ЧЕРДЫНЬ

Чердынь - это один из старейших городов Урала. Фото: Виктор Молокотин.

Чердынь - это один из старейших городов Урала. Хотите оказаться в атмосфере прошлого, тогда вам сюда. Здесь буквально каждый метр пропитан историей. Именно с Чердыни началась христианизация населения Северного Прикамья: в 1462 году местных жителей крестил епископ Иона.

И сегодня Чердынь представляет собой прекрасно сохранившийся образец провинциальной городской архитектуры.

Здесь можно увидеть 7 холмов, вытянутых вдоль Колвы. Экскурсии обычно начинаются с Троицкой горы как места, на котором Чердынь была основана. Церкви, часовни, соборы, построенные вначале 18 века, были отреставрированы и готовы принимать туристов. По какой бы улице Чердыни вы не прошли, можно увидеть редкие здания, словно из другой эпохи, здесь вы активно и с пользой проведете время.

Как добраться:

В Чердынь можно доехать на автомобиле из Перми через Березники, Соликамск. Из Перми до Чердыни ходят рейсовые автобусы, которые отправляются от пермского автовокзала. Расстояние от Перми до Чердыни - около 300 километров