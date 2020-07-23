«Поймать рыбу и съесть червя». Пермский специалист по бушкрафту дает советы, как заблудившемуся человеку выжить в лесу

Месяц назад страна восхищалась 10-летним школьником Костей, который заплутал в глухой тайге на севере Пермского края и четыре дня провел в лесу, пока сам не вышел на дорогу.

Не надо паники

- Главный момент, с помощью которого мальчик выжил в холодном лесу – это то, что ночью он укрывался мхом, чтобы не замерзнуть, - объясняет руководитель детской школы бушкрафта г. Пермь Игорь Серебренников. – А ведь мох – это прекрасный теплоизолятор. Во-первых, он догадался, что надо делать, во-вторых, он нашел этот мох!

Полгода назад Игорь Серебренников организовал в Перми детскую школу выживания, во время своих уроков учит детей, что делать и как вести себя, если потерялся.

- В ситуации, когда человек понимает, что заблудился, сразу возникает паника, - говорит он. - Я учу детей бороться с ней. Способ простой: это дыхание. Дышать нужно глубоко и медленно, это позволяет успокоить сознание и начать думать над тем, что делать дальше.

Первое, для того, чтобы найти дорогу к людям, нужно сориентироваться.

- Я учу детей, что перед тем, как заблудиться, нужно обязательно ориентироваться: в каком направлении ты двигаешься? – объясняет специалист. - Что тебе поможет, если ты вдруг потеряешься? Обращать внимание на все: солнце, тропинки, звуки и все, что мы видим вокруг себя. На развилках нужно оставлять знаки.

Бережем зарядку на телефоне

Если человек заблудился так, что вообще не понимает, где находится, самое сложное – не заблудиться еще больше. Нужно определить место, которое будет обозначаться, как базовый лагерь.

- Потом, делая метки, нужно пройти в одну сторону и вернуться, а затем пройти в другую сторону и тоже вернуться, - поясняет Игорь Серебренников. - Постепенно нужно расширять охват. В это время вас начнут искать, и если вы остановитесь, и не будете уходить дальше вглубь, спасателям будет легче найти вас.

Еще одна полезная вещь, которая поможет потерявшемуся – это сотовый телефон. Если он будет включен, спасатели смогут запеленговать его координаты, и придут в эту точку.

Заблудившись в лесу, меняем мышление

Чтобы дождаться их, нужно научиться разводить костер и сделать себе укрытие. Зимой, чтобы не замерзнуть ночью в лесу, нужно вырыть в сугробе пещеру. Этот способ позволит провести ночь без переохлаждения.

А летом заблудившемуся человеку нужно суметь соорудить укрытие от дождя и развести костер.

- А также поймать рыбу и съесть червя, - улыбается Игорь Серебренников. - Ведь оказавшись в такой ситуации и питаясь, к примеру, короедами, можно выжить. И вообще, человеку, заблудившемуся в лесу, нужно полностью поменять свое мышление и все, что он видит, нужно приспосабливать для своего выживания и оборачивать себе на пользу. Например, в упавшем дереве нужно увидеть дрова для костра или жердь для будущего шалаша. А в ползущем насекомом – пищу. Тогда человек точно выживет!

Построить шалаш можно так: взять жердь или перекладину, на которую уложить под наклоном ветки, а сверху заложить конструкцию папоротником, лапником, ветками с листами. Сам настил тоже можно выстлать папоротником.

При разведении костра нужно помнить о пожароопасной ситуации: для костра нужно выбрать сырое место в лесу. Выкопать по кругу дерн диаметром полметра. Землей из центра обсыпать борта, чтобы никакая искра не выскочила оттуда. А когда закончите жечь костер, то нужно погасить его так, чтобы у костра больше не осталось пищи: убрать все, что может разгореться, залить или засыпать землей, придавить и заложить дерн обратно.

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