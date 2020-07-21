«Когда читаем их досье, кровь в жилах стынет». Что известно о пациентах психбольницы, которых обвиняют в убийстве пермского таксиста

Территория психиатрической больницы в деревне Байболовка по периметру огорожена трехметровым бетонным забором, через который с легкостью может перебраться среднего роста человек. Под забором щели в несколько десятков сантиметров. Сделав небольшой подкоп, территорию больницы можно покинуть и под ограждением.

Сразу на входе - будка охранника

- Буйный он, дикий, глаза горят, драться всегда хочет, - рассказывает охранник больницы про одного из сбежавших пациентов, которых обвиняют в убийстве мужчины.

Именно он дежурил в ночь, когда двое пациентов совершили побег и убили 58-летнего таксиста Алексея. Мужчину убивали в нескольких метрах от забора больницы. Местные жители рассказали, что больше часа слышали неистовые крики, но прийти на помощь побоялись. Сами охранники говорят, что никаких криков не слышали.

Пациенты сбежали в ночь на 7 июля. Фото: Виктор Правдин

Напомним, по официальной версии следствия, ночью 10 июля 29-летний молодой человек вызвал такси, чтобы доехать из поселка Сылва в деревню Байболовка. После прибытия в пункт назначения между 58-летним водителем и пассажиром произошел конфликт из-за того, что последний отказался платить за проезд. Тогда пассажир вытащил нож, несколько раз ударил им таксиста. Потом выбросил тело на обочину, а сам сел в автомобиль погибшего и уехал в Сылву.

- Там он с целью сокрытия следов преступления сжег транспортное средство, предварительно забрав ценные вещи водителя, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Также в правоохранительных органах сообщали, что мужчина сбежал из медицинского учреждения, где по решению суда находился на принудительном лечении.

Однако родственница погибшего Галина (имя изменено - Ред.) рассказала «Комсомолке» другую версию произошедшего. По ее словам, из психиатрической больницы сбежал не один пациент, а двое.

Версию родственницы о двух сбежавших пациентах подтвердили и в пресс-службе суда Пермского района. Там сообщили, что одного из пациентов отправили в СИЗО, а второго вернули в медучреждение.

О больнице

Территория больницы довольна большая. По информации с сайта Краевой клинической психиатрической больницы, в структуру которого и входит медучреждение в Байболовке, больница рассчитана на 175 коек: 80 коек занимает психиатрическое отделение принудительного лечения специализированного типа (отделение с усиленным надзором - Ред.) и психиатрическое отделение для принудительного лечения на 95 коек (отделение для более спокойных пациентов - Ред.)

По информации "КП", оба сбежавших лежали в неспециализированном отделении.

Буквально в пятистах метрах от медучреждения находится детская площадка. Фото: Виктор Правдин

Как же двум пациентам удалось сбежать из больницы? Откуда у них оказался с собой мобильный телефон, нож? Почему один из пациентов звонил и просил забрать его? Правда ли, что одним из охранников в медучреждении был бывший ее пациент.

В поисках ответов родственники убитого отправились в психиатрическую больницу в Байболовку.

После беседы с медперсоналом родственники Алексея пришли на место, где его убивали и возложили венок.

Правоохранители предупредили медперсонал, что они не вправе разглашать никакую информацию пока идет следствие, законодательство также защищает происходящее в подобного рода медучреждениях от огласки.

- Мы готовы, мы хотим, но не можем, - говорят медработники.

Однако на некоторые вопросы они все же ответили.

Почему же опасного пациента не заключили под стражу?

- Александр (один из сбежавших пациентов, имя изменено - Ред.) не должен находиться в СИЗО, от тюрьмы его защищает законодательство, он является инвалидом второй группы по психическим заболеваниям, - рассказывают медработники. - Его взяли под личное поручительство, не дай бог он снова сбежит, тогда и некоторый медперсонал может уйти из специальности. Один из врачей по пять раз в день стоит у его койки.

Не секрет, что у нас есть и спокойные пациенты, и буйные, те, кто постоянно нарушает режим: дерутся, пакостят, ругаются, оскорбляют. Саша относится к первой категории. Он никогда не привлекал внимания персонала. Спокойный, порядочный, читает книжки. А вот с Димой (второй сбежавший пациент, имя изменено - Ред.) всегда были проблемы.

Могли ли пациенты спланировать план побега, договориться во время прогулки или, к примеру, за обедом?

На этот вопрос медперсонал не дал конкретный ответ. Но медики пояснили, что больница - это не тюрьма.

- Да, у нас есть забор, решетки, есть охрана. Здесь содержатся люди, которые совершили ужасные преступления. Когда мы читаем их досье, у нас кровь в жилах стынет. Но в связи с тем, что они страдают психологическими нарушениями, суд отправляет их на принудительное лечение, а у нас, хотим еще раз отметить, не тюрьма.

- Мы хотим, чтобы наказали обоих. Убивали точно двое. На Алексее не было живого места: вдоль пробита голова, 17 ножевых ранений, руки все в гематомах. Его точно убивал не один человек, - говорят родственники убитого.

- Когда нас пригласили на опознание, и мы увидели убитого, по внешним признакам сделали вывод, что это совершенно обычный человек, - говорят медработники. – На нем была опрятная одежда. И тут он лежит в какой-то Байболовке, мертвый, в луже крови. Видно, что он защищался, такое ощущение, что он готов был все отдать. Пропади пропадом эта машина, заберите все, что есть, только не убивайте. Нам казалось, что именно так все было. Мы хотим вам объяснить, что порой наши пациенты совершают дикие преступления, не имея никакого мотива. В этом вся их чудовищность - убивают просто так. Есть такое понятие - бредовое восприятие бредовой идеи. Человек может выглядеть вполне здоровым, иметь семью, работу, а что у него в голове, одному богу известно, и в один день это «выстреливает».

Место, где обнаружили тело Алексея. Фото: VK/Село Байболовка

У вас разрешены сотовые телефоны? Как получилось, что у сбежавших был с собой телефон?

- Сотовые телефоны хранятся на постах, - объясняют медработники. - По закону два раза в неделю пациент может говорить с родственниками по 5-7 минут, но в присутствии сотрудника. После разговора один из пациентов вместо телефона отдал сотруднику только чехол. А сам телефон оставил себе.

Как медработник не увидел подмену, врачи объяснить не смогли. Но по имеющейся в распоряжении "КП" информации, был украден не только телефон, но и ручка от двери, открывающая палату.

- С дверей палат в медучржедении сняты дверные ручки, - рассказывает источник. - Они по сути и являются ключом от дверей. Пациент похитил ручку, с помощью которой и открыл дверь своей палаты.

- Отпросились в туалет, первый, второй, третий раз, так и сбежали, - говорит медработники. Мы думали, что Саша вернется. Он трусоватый очень. Всю жизнь рос в психинтернате. Он даже о себе позаботиться не может. Думает, что чай, который ему наливают, бежит из крана. Через несколько дней после побега Саша позвонил нам. Мы сказали: «Саша, давай-ка возвращайся домой». Он сказал, что находится в Платошино, попросил его забрать, но когда наши сотрудники туда приехали, его уже не было.

Как рассказал «КП» источник, знакомый с ситуацией, все это время пациенты находились на одной из квартир в деревне Сылва, во время задержания в квартире были еще двое человек, но кто они, не сообщается. Нож пациенты взяли на этой самой квартире.

После беседы с медперсоналом родственники Алексея пришли на место, где его убивали и возложили венок.

Алексей боролся за свою жизнь около полутора часов. Фото: Виктор Правдин

- Мы уверены, что Алексея убивали оба сбежавших пациента, - говорят родственники. - Будем добиваться, чтобы второй пациент понес соответствующее наказание.

Алексея похоронили 14 июля. Проститься с мужчиной пришло очень много людей: родственники, знакомые, друзья и коллеги-таксисты.

Мать убитого Алексея несколько раз поднимала простынь, которой накрыли его лицо, и рыдала. Фото: Виктор Правдин

«Комсомольская правда» будет следить за развитием событий.

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