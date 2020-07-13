В Перми пациент, сбежавший из психиатрической больницы, убил таксиста и сжег его машину

Утром в пятницу, 10 июля, на дороге рядом с психиатрической больницей в деревне Байболовка Пермского района местный житель обнаружил труп мужчины. На его груди, руках и пояснице виднелись множественные следы от ножевых ранений. Житель деревни вызвал полицейских.

На место приехали сотрудники районного отдела внутренних дел вместе с сыщиками УГРо и следователями. Полицейские опросили жителей ближайших домов, но никто не опознал погибшего. Правоохранители начали искать зацепки и в ходе оперативных мероприятий рядом с поселком Сылва нашли сгоревшую машину такси марки «Киа Рио».

Далее, по информации от источника, знакомого с ситуацией, отследив перемещение подозреваемого по номеру телефона, с которого он вызвал такси, правоохранители вышли на его след и задержали.

- Предварительно установлено, что ночью 29-летний молодой человек вызвал такси, чтобы доехать из поселка Сылва в деревню Байболовка. Прибыв в пункт назначения, между 58-летним водителем и пассажиром произошел конфликт из-за того, что последний отказался платить за проезд. Тогда злоумышленник имеющимся при себе ножом нанес мужчине множественные удары по телу. После чего он сел в автомобиль погибшего и уехал в Сылву, где с целью сокрытия следов преступления сжег транспортное средство, предварительно забрав ценные вещи водителя, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Также известно, что подозреваемый сбежал из медицинского учреждения, где по решению суда находился на принудительном лечении. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый находится в ИВС. В скором времени ему изберут меру пресечения.

- Работа по установлению обстоятельств произошедшего продолжается. Проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, - добавили в пресс-службе МВД.

У погибшего 58-летнего таксиста остались жена и дети. Автоюрист Александр Сидоров в суде будет добиваться для его семьи компенсации.