«Полтора часа сражался за свою жизнь». Родственники убитого в Пермском районе таксиста рассказали свою версию трагедии

- Сегодня мы прощаемся с любящим мужем, заботливым, дедушкой, примерным отцом и просто хорошим другом, - тихим голосом провожала в последний путь подруга детства убитого. - Алексей был чутким, добрым, веселым, отзывчивым и спокойным человеком. Спасибо, что ты был в нашей жизни...

Проститься с таксистом, убитым сбежавшими пациентами психиатрической больницы, пришло много людей: родственники, знакомые, друзья и коллеги-таксисты.

Многие не могли сдержать слез. Мать убитого несколько раз поднимала простыню, которой накрыли лицо Алексея, перед тем, как закрыть гроб и рыдала.

Недавно Алексей стал дедушкой. Фото: Виктор Правдин

Напомним, по официальной версии следствия, ночью 10 июля 29-летний молодой человек вызвал такси, чтобы доехать из поселка Сылва в деревню Байболовка. После прибытия в пункт назначения между 58-летним водителем и пассажиром произошел конфликт из-за того, что последний отказался платить за проезд. Тогда пассажир вытащил нож, несколько раз ударил им таксиста. Потом выбросил тело на обочину, а сам сел в автомобиль погибшего и уехал в Сылву.

- Там он с целью сокрытия следов преступления сжег транспортное средство, предварительно забрав ценные вещи водителя, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Также в правоохранительных органах сообщали, что мужчина сбежал из медицинского учреждения, где по решению суда находился на принудительном лечении.

Однако родственница погибшего Галина (имя изменено - Ред.) рассказала «Комсомолке» другую версию произошедшего. По ее словам, из психиатрической больницы сбежал не один пациент, а двое.

Побег

- Сбежали они еще в ночь на понедельник 6 июля, - рассказывает родственница убитого. - Предположительно, все эти дни сбежавшие скрывались на одной из квартир в поселке Сылва. Но заявлять в правоохранительные органы почему-то персонал больницы не стал. Как именно им удалось сбежать, я не знаю, но ни охраны, ни нормального забора у медучреждения нет. Поэтому вряд ли для них это было проблемой. Одному из них 29, второму - 30 лет. Знаю, что тот, что младше, уже совершал убийства и даже сбегал из больницы. Когда его поймали, отправили на три года лечиться в психиатрическую больницу в Кизеле, но потом опять привезли в Байболовку.

В четверг, 9 июля, в 23.44 Алексею поступил заказ: забрать клиентов из поселка Сылва и увезти в Байболовку.

- Он их забрал и повез, - продолжает Галина. - Конфликта там никакого произойти не могло, Алексей работает ни первый год и если клиенты отказывались платить деньги, он отпускал таких людей с миром.

Расправа

По информации от источника, знакомого с ситуацией, план у сбежавших был такой: убить персонал, сжечь здание больницы и забрать свои паспорта.

- Алексей привез их к той самой больнице, из которой они сбежали, - рассказывает Галина.- Когда начали расправляться с Алексеем, он стал бороться за свою жизнь. Как мне рассказали, убивали его примерно полтора часа, именно столько неистовые крики слышали жители ближайших домов. Он весь в гематомах, а на теле нет ни одного живого места. Его избили и нанесли 17 ударов ножом.

Место, где обнаружили тело Алексея. Фото: VK/Село Байболовка

Далее, по словам Галины, по непонятной причине они не пошли осуществлять свой план с поджогом больницы, а решили избавиться от машины.

По информации от источника, знакомого с ситуацией, план у сбежавших был такой: убить персонал, сжечь здание и забрать свои паспорта. Фото: СКР по Пермскому краю.

- Они вырвали из нее GPS-навигатор и выбросили его в воду. На машине Алексея вернулись обратно в Сылву и сожгли ее, - рассказывает Галина.

Задержание

Через какое-то время они снова вызвали такси по телефону, который забрали у Алексея. Но вместо таксиста к ним приехали полицейские, - говорит Галина. - Обоих задержали. Также, насколько мне известно, правоохранители зашли и в квартиру, из которой и вышли эти двое. В ней находились еще два человека, но кто они, мне неизвестно.

Возможно, в скором времени в этом деле вскроются новые детали. «Комсомолка» будет продолжать следить за развитием событий.

В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю сообщили, что 29-летнему мужчине предъявили обвинение по статье «Убийство» и заключили под стражу.

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