«Их ребеночек должен был родиться через месяц». В Перми огласили приговор главе семейства, который из-за долгов коллекторам зарезал беременную жену, 3-летнего сына и поджег дом

В ноябре прошлого года жители села Кормовище в Лысьвенском районе были шокированы жуткой кровавой трагедией. Незадолго до этого к ним в село переехала молодая семья – 26-летний парень, его жена на последнем сроке беременности и их 3-летний сынишка.

Глава семейства сказал соседям, что они переехали поближе к матери его жены, чтобы было кому ухаживать за ребеночком, которого они ждут. Но по селу прошел слух, что семья пытается скрыться от коллекторов, не в силах отдать долг микрофинансовой организации.

Все, кто знал Александра, говорят, что они с женой жили дружно. Фото: соцсети.

Поселились они в двухквартирном одноэтажном брусовом доме на две семьи. Ближе к вечеру 3 ноября хозяйка одной из квартир почувствовала запах гари, который шел от соседей. И позвонила в местную пожарку.

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Глазам пожарных, когда они взломали запертую изнутри дверь, предстала жуткая картина: в прихожей в клубах дыма лежал без сознания человек в окровавленной футболке. В комнате на диване лежало тело изрезанной молодой беременной женщины, а рядом с ней – тельце трехлетнего мальчика, которое также было все в крови.

Соседка Марина Фадеева почувствовала запах дыма и вызвала пожарных.Фото: Андрей МАТЛИН

У главы семейства оказалось множество не слишком серьезных ножевых ранений и ожоги 2 процентов тела, и его положили в больницу, а возле палаты выставили охрану. Трехлетнего мальчика и его маму на следующий день похоронили вместе на местном кладбище. Шокированные селяне принесли к могиле много детских игрушек. Врачам не удалось спасти ребенка, который находился в утробе убитой мамы.

- Сгореть могли и мы с мужем и дочкой, - говорит жительница дома Марина Фадеева. - Хорошо, что я вышла проверить баню и стала принюхиваться, заметила, что из соседской половины тянет дымом. Соседка так ждала ребеночка, он должен был родиться через месяц.

На могилку убитого мальчика жители села принесли много игрушек.Фото: Андрей МАТЛИН

Против Александра Сидорова возбудили уголовное дело об убийстве и поджоге. Поначалу он говорил следователям, что и сам не понимает, что произошло. Потом его версия поменялась: он признал свою вину и стал уверять, что хотел покончить с собой, запутавшись в долгах, а жена пыталась ему помешать, и он ударил ее ножом, а потом решил не оставлять мальчика сиротой.

Сторона обвинения предложила назначить обвиняемому пожизненный срок.

Краевой суд поддержал это требование, не найдя оправданий для того, кто так жестоко расправился со своей семьей.

На Александра надели наручники в зале суда. После вступления приговора в силу, остаток жизни ему придется провести в колонии особого режима.Фото: Андрей МАТЛИН

Также он должен выплатить 2 миллиона рублей матери убитой жены за причиненные моральные страдания и 158 тысяч рублей своей сестре - за повреждение сгоревшей квартиры.

- Подсудимый представляет исключительную опасность для общества, - прокомментировал свое решение судья.

Мать Александра не могла сдержать слез.

- Я хочу обратиться ко всем родителям - никогда не позволяйте детям брать кредиты в микрофинансовых организациях! - расплакалась она после оглашения приговора. - Мой сын их брал, чтобы погасить проценты в банке и не ухудшить свою кредитную историю. И долг стал копиться как снежный ком.

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