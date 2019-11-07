«Они так ждали малыша». Жителя Прикамья, которого подозревают в убийстве беременной жены и сына, арестовали

В Лысьве арестовали 26-летнего Андрея С. (все имена изменены. – Ред.) - у дверей больничной палаты, где он лежит, стоит конвой. Мужчину подозревают в том, что он убил беременную жену и трехлетнего сына, ранил себя, а затем поджег дом.

Мужчину вытащили из огня пожарные. Футболка на нем была вся в крови, но он смог сам дойти до «скорой». Когда пожарные сбили пламя и смогли войти в комнату, увидели на окровавленном диване тела молодой женщины и маленького ребенка.

Андрея и Ирину (имена изменены) все читали дружной парой. Фото: соцсети.

Могла бы сгореть еще одна семья

Семья переехала в поселок Кормовище, что в 30 километрах от Лысьвы, буквально пару недель назад. Они сняли половину двухквартирного дома.

- Я думала, что Ирочка перебралась поближе к маме, которая давно в нашем поселке живет, - говорит хозяйка соседней квартиры Марина Фадеева. - Она ведь беременная была, ей в декабре нужно было рожать. Две недели у нас в соседях и прожили. И я все нарадоваться не могла: такие тихие люди, спокойные, ни ссор тебе, ни криков…

Семья Фадеевых при пожаре не пострадала только чудом - Марина затопила баню и ходила ее проверять.

Соседка Марина рассказывает, что только чудом не пострадала и ее семья.Фото: Андрей МАТЛИН

- Гляжу, а у соседей черные клубы валят из щелей окна, - вспоминает она. - Бросилась, а у них дверь изнутри закрыта - значит, там кто-то есть. Мы первую дверь с соседом, который по улице проходил, выломали. А там вторая, крепкая, заперта на засов.

Женщина позвонила пожарным. Когда они приехали и выломали дверь, увидели лежащего на полу в коридоре мужчину.

- Он на животе лежал, потом приподнялся, и все причитал, мол, не я это сделал, не я, - рассказывает Марина. - А ведь если бы я вовремя не заметила, что у соседей пожар, мы бы с мужем и дочкой-инвалидом, которую взяли на попечение, тоже могли сгореть. Нам вроде бы повезло, да только какое тут везение. Целой семьи, считай, теперь нет.

- Шансов спасти будущего ребенка убитой беременной женщины не было никаких, - говорят сейчас следователи. - Слишком много времени прошло. Да и дыма было много, он бы не выжил.

В этом доме все и случилось.Фото: Андрей МАТЛИН

Переехали в Кормовище из-за долгов

В небольшой поселок Андрей и Ирина переехали из-за накопившихся долгов.

- В свое время Андрей взял займ в микрофинансовой организации, какую-то небольшую сумму, - рассказал нам источник в правоохранительных органах. - А отдать не смог. Долг вырос в несколько раз. Семья переезжала с места на место, скрываясь от коллекторов.

Об этом же говорят и знакомые Андрея. Они рассказывают, что он даже симку в телефоне поменял из-за этого.

Рассматривает ли следствие именно такую причину разыгравшейся под Лысьвой трагедии?

- Мы рассматриваем все версии, - отвечают следователи. - Но надо дождаться выводов экспертов. Подозреваемый лежит в больнице, но он в сознании и дает показания.

В отношении Андрея возбудили уголовное дело по статье об убийстве нескольких человек.

- Подозреваемый нанес своей жене и малолетнему сыну несколько ударов ножом, - сообщили в Следственном управлении СКР по Пермскому краю. - От тяжелых ран оба скончались на месте. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина поджег дом. Во время пожара пострадал сам и был госпитализирован.

Если вина будет доказана, мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

На могилку, где теперь лежат мама и сын, принесли много игрушек.Фото: Андрей МАТЛИН

В тот же день, когда арестовали Андрея, в поселке Кормовище прошли похороны. Маму с сыночком похоронили в одной могиле. Сверху поставили два крестика - один побольше, другой поменьше.

- Куда вы от меня все ушли? - рыдала мама Ирины. - Как я теперь без вас?

Она только в день похорон узнала, в чем подозревают ее зятя. До этого все спрашивала: «Как он там, в больнице, мой хороший?» А затем ей сказали, что Андрея арестовали.