«Его время умирать еще не пришло». В Прикамье сотрудник ГУФСИН спас тонущего 13-летнего мальчика

- Это просто судьба, что я оказался рядом именно в ту секунду, когда был нужен, значит, парню суждено жить дальше, и его время умирать еще не пришло, - говорит начальник кинологического отделения отдела охраны ИК-10 ГУФСИН России по Пермскому краю Виталий Васкевич, спасший 13-летнего тонущего парнишку.

Никто и не обратил внимания, что ребенок тонет

16 июня на берегу реки Чусовой в Лысьвенском районе было немало отдыхающих. Кто-то купался, кто-то загорал на берегу. Никто и не обратил внимания на двух мальчишек, плавающих метрах в тридцати от берега.

13-летний Саша плавать умел хорошо, но в холодной, 20-градусной воде, ему свело ногу. Все случилось, когда парнишка плыл посередине реки.

Саша начал барахтаться, судорожно хвататься за поверхность воды. Друг понял, что ему нужна помощь, начал выталкивать его на поверхность и в сторону берега, но силы у ребенка таяли. В этот момент неподалеку от ребят проплывала лодка.

- Я приехал в гости к теще, и мы решили прокатиться по реке на моторной лодке, - вспоминает Виталий Васкевич. – Во время водной прогулки увидел купающихся детей, один из них начал уходить под воду. А его друг кричит мне: «Помогите, он тонет!».

В карманах брюк остались деньги и документы

Мужчина заглушил мотор, и в чем был, прыгнул в реку. Парнишка в это время уже ушел под воду. Александр нырнул и вытащил его на поверхность. Губы у мальчика были синие, а глаза закатились. В это время к месту подплыл тесть на лодке, ребенка вытащили и повезли к берегу, оказывая ему первую помощь. И Саша начал приходить в себя. Еще минут сорок потом Виталий и его семья наблюдали за спасенным парнишкой, предлагали подвести домой, но тот отказался, чтобы родители не заругали.

Выяснилось, что подростки часто здесь купаются, специально приезжают на велосипедах на берег Чусовой из поселка Кын, что находится в 20 километрах от реки. На этот раз купание чуть не обернулось бедой.

- Я только потом понял, что прыгнул в реку, а в кармане брюк в это время лежали деньги и документы, - улыбается герой. – Все вымокло, но сейчас это не столь важно, главное, что жизнь ребенку спас. У самого дети и я прекрасно понимаю, какое горе в семье случилось, если бы парень утонул. Такое у меня впервые в жизни. Осознал, что произошло, я только через час, а в момент опасности и думать некогда было, мгновенно нырнул в воду. Надеюсь, случившееся станет уроком не только для спасенного Сашки, но и для многих ребят, купающихся в одиночку, а особенно для их родителей.

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