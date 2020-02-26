«Я ему сказал: «Успокойся, сейчас выберемся!». В Перми росгвардеец после смены спас тонущих в ледяной реке мальчишек

- Я только поднял голову и увидел, как эти мальчики ушли под лед, - вспоминает события минувшего вечера старший прапорщик полиции Роман Шпулинг.

Я не мог допустить, чтобы на моих глазах погибли дети

25 февраля после смены сотрудник Росгвардии Роман Шпулинг спустился к роднику, который находится на берегу Камы, в районе дома на улице Кировоградской, 72, чтобы набрать домой воды.

- Возле ключика стояли бабушка с девочкой, - говорит Роман. – Пожилая женщина уже наполнила емкость, выпрямилась, посмотрела на реку и ахнула: «Это что они на льду-то делают?». Метрах в тридцать по Каме гуляли двое мальчишек. Им лет по десять примерно было. И только я повернул в их сторону голову, как лед под ними треснул, и парни ушли под воду.

Времени на раздумье не было ни секунды. Берег пустынный кроме бабушки и девочки никого нет, а звать на помощь спасателей – это значит терять время.

- Парни, вероятней всего, уже давно гуляли по льду, и пришли на это место издалека, так как выхода к реке поблизости не было, - объясняет мужчина. – Они кричали «помогите» и мне пришлось прыгать с обрыва на лед с высоты пяти метров. По-другому я просто не мог поступить, я сам отец двух дочерей и не мог допустить, чтобы на моих глазах погибли дети.

Росгвардеец побежал к полынье, но метров через 10 лед начал трещать. Чтобы не провалиться самому, Роман лег и пополз.

- Дяденька, помогите, - умоляли мальчишки.

- Один провалился по пояс и висел, держась за лед руками, у второго из ледяной воды торчала только голова и рука, его уже тащило книзу, - вспоминает герой. – Сначала я рывком вытащил на лед первого парня, дернул его со всей силы и он откатился метра на два от открытой воды, потом стал доставать второго. Он умолял: «Спасите!» Я говорю ему: «Успокойся, сейчас выберемся», и начал тихонько вытаскивать его за руку на поверхность, чтобы лед под нами не треснул. Когда выбрались, мы с пацанами поползли к берегу.

Дали горячий чай и теплые бушлаты

Возле обрыва промокшим пацанам и сотруднику Росгвардии пришлось искать место, чтобы выбраться на берег. В итоге по торчавшему камню мужчина поднял сначала детей наверх, а потом подтянулся сам.

- Ну, пойдем греться, - сказал старший прапорщик и повел продрогших до костей мальчишек в отдел полиции.

Там ребят переодели в сухую одежду, дали им бушлаты и горячий чай и стали искать родителей. Сотовые у школьников промокли и не работали.

- С меня взяли объяснения и отпустили, - говорит герой. – Я пока мальчишек спасал, сам промок по пояс. Прощаясь, ребята еще раз поблагодарили меня и объясняли, что просто вышли погулять и даже не предполагали, что их прогулка может так печально окончиться. Как выяснили сотрудники полиции, это обычные школьники, учатся хорошо, ни на каких учетах не состоят.

- Спасибо вам огромное, за то, что спасли моего сына, - написала Роману Шпулингу в соцсетях мама одного из школьников. – Можно я с вами встречусь лично?

- Можно, но мне ничего не нужно, я впервые за 16 лет службы спасаю людей, но по-другому поступить я просто бы не смог, - говорит командир взвода роты полка Управления вневедомственной охраны Перми Управления Росгвардии по Пермскому краю.