«Выздоравливай, Лешенька!» Как чувствует себя мальчик, у которого после укуса клеща отнялись руки и ноги

«Леша, поправляйся!», «Ты сильный и мужественный», «Выздоравливай, Лешенька!», - такие отклики оставляют подписчики в группе помощи Леше Утробину из села Кочево Пермского края.

Этого мальчика помнят многие пермяки. Тысячи неравнодушных людей откликнулись на беду, которая произошла прошлой весной в семье Утробиных. Семилетнего Лешу, пока он спал дома в своей кровати, укусил инфицированный клещ.

Нашли центр, который согласился взять Лешу на реабилитацию

Через неделю у парнишки поднялась температура и отнялись руки и ноги. Вскоре мальчик впал в двухмесячную кому, выйдя из которой, перестал самостоятельно двигаться и разговаривать. После того, как ребенок получил все необходимое лечение в больнице, смысла оставаться в больничных стенах не было.

Таким Леша был год назад, сейчас он научился улыбаться. Фото: фонд "Дедморозим"

А чтобы ухаживать за сыном дома, родителям нужны были функциональная кровать, аспиратор, трахеостомические трубки и зонды. Судьбой ребенка занялся благотворительный фонд «Дедморозим». Сотни пермяков с большим участием отнеслись к мальчику и буквально за неделю собрали ему необходимую сумму для того, чтобы Леша оказался дома.

Но «сидеть дома и ждать» - это не про родителей мальчика. Они искали центр, специалисты которого взяли бы сына на восстановительное лечение. И Лешу Утробина пригласили на реабилитацию в Подмосковный центр «Три сестры». Правда, необходимы были деньги. И тут пермяки вновь пришли на выручку, собрав необходимую сумму.

Деньги мальчику собирали всем миром

Самый трогательный взнос сделала для Леши Мария Тарасова из Кудымкара. Она тоже собирала деньги на оплату спасительной операции на сердце для своего малыша Арсения. Пока ждали квоту, малыша не стало. После похорон сына Мария Тарасова полностью закрыла сбор для своего земляка Леши Утробина, переведя на его счет 633 434,10 рубля.

Мама Арсения перевела собранные сыну средства на лечение Леши Утробина. Фото: семейный архив.

И в феврале родители Леши Утробина смогли увезти сына в реабилитационный центр. За эти несколько месяцев мальчик прошел первую часть тяжелого пути возвращения к нормальной жизни.

- Мы очень гордимся нашим сыном, он настоящий боец! - рассказывает мама Леши Утробина. - За три месяца мы научились дышать с применением голосового клапана, поворачивать голову на источник звука, фиксировать взгляд, улыбаться, удерживать себя в положении сидя и даже пить небольшое количество жидкости. Но самое главное и радостное, что к клещевому энцефалиту у Леши полностью сформировался иммунитет, а это значит, что все, что мы сейчас делаем - не зря!

Леше снова нужна помощь

- Чтобы и дальше восстанавливаться, Леше необходимы расходные материалы к аспиратору и трахеостоме, - говорят в благотворительном фонде «Дедморозим». - Комплект чудес, который поможет ребенку заново учиться важным навыкам, а также сопровождение специалистов по паллиативной помощи стоит 143 734 рубля.

Помочь мальчику можно здесь.

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