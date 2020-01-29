«Чуда не случилось». Мама умершего мальчика отдала деньги, собранные на его лечение, тяжелобольному ребенку

Потерявшая сына Мария Тарасова из Пермского края сообщила о том, как распорядится деньгами, собранными на операцию ее малышу Арсению. Накануне мы писали о том, что годовалого мальчика с диагнозом «рестриктивная кардиомиопатия», не стало 26 января. Он так и не дождался квоты на проведение спасительной операции на сердце. После похорон сына мама мальчика написала в соцсетях:

- Всего на операцию Арсению было собрано 1 625 736, 33 рубля, - объяснила женщина. - Сумму 633 434,10 рубля мы перечислили нашему земляку Леше Утробину на оплату реабилитации. Остаток от сбора будет перечислен в фонд «Дедморозим». Чек мы опубликуем в группе, когда совершим перевод. Спасибо всем огромное, за вашу веру и надежду, которую вы нам дарили. Ни один рубль не пропадет. Все денежные средства будут направлены на помощь другим деткам.

- Пишем и плачем с мужем одновременно, недавно был Новый год, нам многие желали чуда, и вот оно произошло! – говорит Галина Утробина, мама семилетнего Леши, у которого после укуса клеща отнялись руки и ноги, и пропала речь. - Мы выражаем искренние и глубочайшие соболезнования Марии и ее близким. С ней лично мы познакомились в Перми в отделении реанимации еще летом 2019 года. Она тогда сказала мне, совсем уже отчаявшейся, что мы должны бороться, что бы нам ни говорили. Мы до последнего верили, что случится чудо, и Арсюшу вылечат. Мы будем молиться за Арсюшу, мягких облачков малышу.

Теперь после того, как решится вопрос с транспортировкой, Галина с сыном поедет в Московскую область на реабилитацию. Сбор уже закрыт и все необходимые средства для этого собраны.

Деньги, собранные на операцию Арсению Тарасову помогут Леше поехать на реабилитацию. Фото: фонд "Дедморозим".

Женщина не скрывает, что бороться за здоровье ребенка ей помогали тысячи неравнодушных людей.

- Ваши добрые сердца не дали нам упасть, - говорит она. - В начале пути мы испытали страх, бесконечную боль и отчаяние. Было ощущение стены, которая отделяет нас от нормальной человеческой жизни, мир как будто покрылся пеленой и поблек. И тут, как по волшебству, появились вы. Сначала несколько человек, потом все больше, больше. С каждым вашим ободряющим словом, с каждой суммой ощущение безысходности стало таять, у нас появилась Надежда! И мы начали цепляться за каждую соломинку, чтобы вырвать нашего Лешу из цепких лап страшного диагноза!

Родители Леши хотят поблагодарить каждого поименно, но это просто нереально, так как тех, кто помогает им бороться за дальнейшую жизнь ребенка, очень много.

- С утра до ночи вы рассылали информацию по сетям, организациям, приводили в группу поддержки своих друзей, - говорит Галина Утробина. – Теперь в нашей большой группе и знакомые, и незнакомые лица, но одно точно знаем: все вы - люди с добрым сердцем! Мы будем молиться за вас, вы дали нашему сыну возможность вернуться к жизни! Мы знаем, что впереди у нас еще очень сложный путь, когда опять будут слезы и переживания, но мы все это выдержим! Столько людей поверило в Лешу, и мы не имеем права их подвести! Мы победим! И обязательно расскажем Леше, сколько людей его спасало!

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