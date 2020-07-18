«Медицинское сообщество скорбит». В Перми от COVID-19 скончалась уважаемый доктор

«Вечная память прекрасному врачу», «Светлая память Вам, Зинаида Владимировна», «Вы навсегда останетесь в наших сердцах», «Дайте хотя бы попрощаться», - просят и скорбят коллеги и пациенты заведующей неврологическим отделением № 1 Пермского краевого госпиталя для ветеранов войн Зинаиды Владимировны Деменевой.

Прекрасный доктор, 30 лет, проработавшая заведующей отделением госпиталя ветеранов войн, безвременно ушла из жизни на 63 году. Это случилось 17 июля.

- Предварительный диагноз COVID-19, - сообщили в пермском краевом минздраве. - Заражение не связано с профессиональной деятельностью и произошло в быту. Коллектив госпиталя, Министерства здравоохранения Пермского края и медицинское сообщество скорбят и выражают глубокие соболезнования семье и близким.

На сайте краевого госпиталя для ветеранов войн опубликован некролог, в котором говорится о трудовом пути Зинаиды Владимировны в медицине.

Деменева Зинаида Владимировна (27 февраля 1958г. - 17 июля 2020г.)

Зинаида Владимировна родилась в поселке Красная Поляна Кировской области. В 1987 году окончила Пермский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело».

Свою трудовую деятельность в госпитале ветеранов войн Зинаида Владимировна начала после окончания Пермского медицинского училища в 1979 году в должности медицинской сестры хирургического отделения.

В 1988 году, после окончания Пермского медицинского института, переведена на должность врача – невропатолога поликлинического отделения. С 1990 года назначена заведующим неврологическим отделением госпиталя.

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- Зинаида Владимировна за свои профессиональные и человеческие качества, умение найти подход к каждому, имела заслуженное уважение среди коллег и пациентов госпиталя, - говорят коллеги. - Зинаида Владимировна за многолетний и безупречный труд, высокий уровень профессионализма, преданность своему делу была отмечена многочисленными благодарностями и почетными грамотами Министерства здравоохранения Пермского края и администрацией госпиталя. Коллектив госпиталя скорбит и выражает глубокие соболезнования семье и близким.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» писала о том, что от коронавируса скончались 44-летняя врач скорой помощи Наталья Агишева и 81-летняя врач-гастроэнтеролог Нина Гавриловна Кособанова.

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