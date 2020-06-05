«У нее осталась 13-летняя дочь». В Перми скончалась 44-летняя врач скорой помощи

Вчера в краевом Минздраве сообщили о смерти двух медиков с подтвержденным диагнозом «коронавирус»: из жизни ушли 81-летняя врач-гастроэнтеролог Нина Кособанова и 44-летний врач Мотовилихиской станции скорой помощи Наталья Агишева.

Министр здравоохранения Прикамья Оксана Мелехова выразила соболезнования и сообщила, что точная причина смерти медиков будет названа после вскрытия.

Подруга и коллега 44-летнего врача скорой помощи Натальи Агишевой рассказала о том, каким она была человеком и последних днях ее жизни.

- Мы дежурили на станции с 25 на 26 мая, в двенадцать часов ночи я поздравила Наташу по телефону с днем рождения, - рассказала Эльмира Филиппова. – Утром, когда их бригада приехала, я увидела, что она выходит из машины вся бледная, еле держится на ногах. Она сказала, что ей трудно дышать. Я спросила, возила ли она в последнее время ковидных больных. Наталья показала на пальцах – четверых. Мы повезли ее в первую медсанчасть, куда обычно доставляем ковидников, там ей сделали компьютерную томограмму, которая определила изменения в легких. Ей поставили диагноз «коронавирус». Наташу положили в реанимацию, дали кислород. В среду, 3 июня, ей стало получше, о чем она нам сообщила в соцсетях, она даже полайкала мои снимки со сплава. А утром в четверг, 4 июня, медсестра нашла ее мертвой в палате. Она что-то мне сказала про отрыв тромба легочной артерии, но точный диагноз, понятно выяснится только после вскрытия.

Как рассказывает Эльмира Филиппова, в последнее время ее подруга, обычно веселая и подвижная, ходила грустная.

- Наташа говорила, что у нее скачет давление, она заметно пополнела, - говорит она. – Может быть, у нее были какие-то личные проблемы. В жизни ей не везло: с первым мужем она рассталась после того, как у них родился мертвый ребенок. Потом вышла замуж за нашего водителя скорой помощи. Но и тут что-то не сложилось, они развелись, и она одна воспитывала 13-летнюю дочку. Видимо, теперь ее дочь заберет отец.

Эльмира говорит, что Наталья Агишева запомнится им как жизнерадостный и отзывчивый человек.

- Она очень любила жизнь, - говорит она. – С дочкой они не пропускали ни одной премьеры театра «У Моста», дома у них жили несколько кошечек и целая ферма морских свинок. На работе она всегда была приветливой, доброжелательной. Это был светлый человек.