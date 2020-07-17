2020-07-17T13:52:12+03:00
Коронавирус Covid-19

«98 заболевших COVID-19 за сутки». В минздраве объяснили вспышку заболеваемости в Пермском крае

По мнению медиков, причиной могли стать пляжи и дальние поездки
Алена ОВЧИННИКОВА
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Врачи остаются в больницах, чтобы спасать жизнь и здоровье заболевших коронавирусом.Врачи остаются в больницах, чтобы спасать жизнь и здоровье заболевших коронавирусом.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Пермском крае опять тревожная статистика по заболеваемости COVID-19. По данным Роспотребнадзора за минувшие сутки, 16 июля, в регионе выявили 98 новых случаев коронавируса. И такой всплеск по количеству заболевших - второй за всю историю эпидемии COVID-19 в Пермском крае.

Пермяки перестали носить маски и начали общаться

Больше было только месяц назад, 14 июня, когда заболевание было выявлено у 107 человек. Затем шло постепенное снижение, а неделю назад цифры вновь пошли в рост: 71, 75, 87, 98…

Причем, у большинства заболевших выявить источник заражения не удается. Люди не были за границей и не имели контактов с заболевшими. Они просто вели обычную жизнь: ходили на работу, гуляли, отдыхали в кафе, встречались с друзьями. Почему заболевших так много?

- Люди стали активно переезжать между городами, встречаться с родственниками и общаться с друзьями, пренебрегая рекомендациями по соблюдению правил противоэпидемической безопасности, - пояснила министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова. - В жаркую погоду жители региона загорают и посещают пляжи, а ведь даже при жаркой солнечной погоде COVID-19 достаточно активен и легко распространяется.

Растет и количество заболевших детей. Еще накануне их было восемь, а сегодня, 17 июля, уже 12 человек. Но выяснить, связан ли рост числа заболевших детей с увеличением дежурных групп в детских садах, ни в краевом минздраве, ни в Роспотребнадзоре оперативно нам не удалось.

Эпидемиолог объяснила, почему в Перми не открывают детские сады

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Напомним, сейчас в крае открыто более 2000 дежурных групп в детских садах. Ребенка туда можно отдать, представив справку о состоянии его здоровья и справку, подтверждающую, что родители работают. Полностью детские сады смогут открыться после устойчивого снижения заболеваемости в регионе.

Выбор остается за самим человеком

- Предыдущие вспышки были обусловлены групповой заболеваемостью в медицинских организациях, - объясняет заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета, профессор, доктор медицинских наук Ирина Фельдблюм. – Сейчас этого нет. Всплеск обусловлен теми послаблениями, которые были сделаны для пермяков. На второй этап мы еще не перешли, у нас нет для этого оснований. Но целый ряд послаблений по режиму мы получили. Ждать, что они не дадут активизации заболеваемости, мы не можем. Но и страшного ничего не происходит. Любые послабления в Европе тоже сопровождаются незначительным ростом заболеваемости.

По мнению Ирины Фельдблюм, сидеть постоянно взаперти – тоже не правильно. Вирус циркулирует, он с нами, и мы должны научиться жить вместе с ним. Причем, жить так, чтобы мы могли и в летнем кафе посидеть, и на улице погулять.

Но важно помнить, что профилактика коронавируса сейчас зависит от каждого из нас. Власти и минздрав делают все возможное, чтобы уберечь нас от массового распространения инфекции, а у каждого человека остается право выбора, чтобы не заболеть: продолжать соблюдать дистанцию, обрабатывать руки санитайзером и носить маски.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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