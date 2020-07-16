Коронавирус в Перми, последние новости на 17 июля: прирост заболевших в Прикамье приблизился к 2 процентам

В Пермском крае за прошедшие сутки было выявлено 87 новых случаев заражения COVID-19.

- Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 4705, - сообщили в краевом оперативном штабе. - Ежесуточный прирост больных составил 1,9% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,2 (на 15 июля – 1,01). С картой распространения коронавируса в Пермском крае можно ознакомиться на сайте www.permkrai.ru/antivirus.

- Прирост заболевших впервые за неделю приблизился к 2 процентам, - прокомментировала министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова. - И этот показатель не связан с «очаговым» распространением инфекции. По данным специалистов, у многих пациентов сейчас источник заражения установить не удается. В первую очередь, это связано и с началом периода отпусков. Люди стали активно переезжать между городами, встречаться с родственниками и общаться с друзьями, пренебрегая рекомендациями по соблюдению правил противоэпидемической безопасности».

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Инфографика: Яндекс.

За прошедшие сутки также зафиксировано 4 летальных исхода: 2 пациента умерли от COVID-19. Также, 2 пациента умерли по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, на сегодня зафиксировано 104 летальных исхода от COVID-19. Еще 72 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19.

По результатам исследований за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 87 новых случаев заражения COVID-19. Новые заболевшие проживают в 13 территориях.

- Наибольшее число новых инфицированных выявлено в краевой столице (56), еще 6 – в Березниках, в Гремячинске, Добрянке и Пермском районе - по 4 заболевших, 3 инфицированных за сутки выявлено в Губахе, еще по 2 в Краснокамске, Соликамске и Кизиле, по одному – в Кунгурском районе, Лысьве, Орде и Чернушке, - сообщили в краевом оперштабе.

В общей сложности в Пермском крае выявлено 4705 случаев заболевания COVID-19. «Свободными» от коронавируса остаются две территории региона – Косинский и Кочевский округа.