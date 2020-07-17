«Враг вошел в дом и, не разуваясь, улегся в постель». Сотрудница «Дедморозим» рассказала, как боролась с COVID-19

«Поправляйтесь, пожалуйста», «Ты справишься», «Держись», «Молюсь за выздоровление», «Милая Арина, вы эту болячку обязательно поборете!», - эти и другие теплые отклики писали пермяки, когда узнали что сотрудница благотворительного фонда «Дедморозим» Арина Плюснина, заболела коронавирусом. Она всегда помогала тяжело больным ребятишкам, а тут помощь потребовалась ей самой.

«Вирус стал для меня врагом»

Арина сама поделилась в соцсетях, как берегла себя, но коварный ковид сначала подхватила ее родственница, а потом и сама Арина. Она писала, насколько трудно было с высокой температурой дождаться результатов теста.

Сейчас, когда все самое страшное осталось позади, Арина рассказала, как боролась с коварным вирусом. Она написала трогательный пост, который мы публикуем полностью.

«Вирус стал для меня врагом. В какой-то момент казалось, что он почти осязаем. Особенно это чувствовалось, когда уже больше недели держалась высокая температура, и все сильно смахивало на бред. По ночам вирус атаковал и пересчитывал все мои косточки, отбивал мышцы и давал под дых так, что в конце концов невозможно стало вдохнуть. А потом стало еще хуже.

Сложные были дни. Я боялась за свою жизнь, за своих близких, за близких близких. Мои враг оказался непредсказуем. 4 месяца я работала удаленно, протирала спиртом дверь и ручку в подъезде, мыла продукты из магазина с мылом, а пол с хлоркой, обрабатывала руки санитайзером. Иллюзия контроля. У племянницы поднялась температура, а через неделю в семье болели уже несколько человек. Для меня, 4 месяца собиравшей волю в кулак, это стало кошмаром — враг вошел в наш дом и не разуваясь улегся в постель. В один момент из взрослого человека, готового отразить любые атаки, я превратилась в напуганную девочку.

«Перестать паниковать и прятаться»

Было очень страшно. В температурном бреду страх не давал нащупать внутри никакую точку опоры. Очень многие писали слова поддержки — и я пробовала в них поверить (спасибо!). Современный русскии плохо приспособлен, чтобы честно говорить о боли, страхе, смерти. И все-таки было несколько дорогих разговоров, которые помогли понять: главное — перестать бояться.

Чем больше я боялась, тем глубже меня засасывало. Мое оружие оказалось в том, чтобы перестать паниковать и прятаться. На поправку я пошла внезапно: задышали легкие, часть которых врач даже не слышал сначала (25-50% поражения), спала, наконец, температура и я проснулась в сырои от пота постели.

Еще были действия, спасибо друзьям за это. Не знаю, как вас благодарить, спасибо-спасибо-спасибо! Огромная благодарность врачам, медсестрам и медбратьям, санитаркам и санитарам 1 МСЧ. В эту невыносимую жару в скафандрах из СИЗов они продолжают спасать жизни, лечить, поддерживать — помогают выкарабкиваться. Отдельное огромное спасибо врачу Людмиле Николаевне Шкляевой, которая отвечала на все мои вопросы о лечении и была внимательной к изменениям в состоянии. Это наша с ней общая победа.

«Здесь не будет про бардак и бюрократию»

Получился пост об очень личном. Здесь не будет про бюрократию и бардак по выявлению заболевших. Про поликлинику Полазны, про окружающих, которые тоже боялись и потому вели себя неадекватно, про завал из обвинительных сообщении и противных, мерзких комментариев в соцсетях тоже не будет. Это пост про смелость. Очень важно не отдаваться страху и, даже если ты напуганная девочка, найти свои внутренний дробовик. И победить.

Сейчас я буду возвращаться к жизни. Моя пневмония никуда не делась, впереди лечение длиною в месяц. Сегодня мы хороним дедушку, который ушел в 85 — раньше, чем мог бы.

Всех обнимаю, я знаю, как много людей думали об этой ситуации и желали выздоровления. Берегите себя, пожалуйста».