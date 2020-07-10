2020-07-10T13:01:49+03:00
Происшествия

«Я больше не могу видеть подростков»: мама девушки, сбитой в Перми 11-классником на Lexus, ушла из школы, где работала

На суде женщина не могла сдержать слез
Виктор Правдин
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На суде мать погибшей сказала, что ее жизнь остановилась в день, когда не стало ее дочки.На суде мать погибшей сказала, что ее жизнь остановилась в день, когда не стало ее дочки.Фото: Василий Вахрин
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- Я еще раз извиняюсь, что хотите, я сделаю. Это наша общая трагедия. Судьба такая, что делать. Марии земля пухом. Ради бога извините, извините... - отец обвиняемого буквально умолял родственников погибшей девушки.

9 июля в Индустриальном районном суде прошло первое заседание по уголовному делу в отношении 17-летнего школьника, который 6 мая на пересечении шоссе Космонавтов и улицы братьев Игнатовых сбил 23-летнюю девушку.

Мария шла на автобусную остановку, чтобы сесть на автобус и ехать домой к мужу. Фото: семейный архив.

Мария шла на автобусную остановку, чтобы сесть на автобус и ехать домой к мужу. Фото: семейный архив.

Внедорожник Lexus несся через перекресток на огромной скорости, 23-летняя Мария, которая переходила проезжую часть, чтобы сесть на автобус и ехать домой, от удара погибла на месте.

Девушка скончалась на месте ДТП. Фото паблик "ЧП ДТП ВКонтакте"

Девушка скончалась на месте ДТП. Фото паблик "ЧП ДТП ВКонтакте"

Со стороны обвинения на заседание пришли отец, сам юноша, родственник семьи и два адвоката. С потерпевшей стороны - мать, сестра и муж погибшей девушки, также с защитником.

Перед началом судебного процесса отец обвиняемого заметно нервничал, сам юноша был спокоен. Оба много беседовали со своими адвокатами.

Сторона обвинения была против присутствия журналистов на заседании. Фото: Василий Вахрин

Сторона обвинения была против присутствия журналистов на заседании.Фото: Василий Вахрин

Вдовец в свою очередь тоже о чем-то говорил со своим защитником. Мать и сестра молчали.

Муж погибшей девушки хочет, чтобы подростка осудили по всей строгости закона Фото: Василий Вахрин

Муж погибшей девушки хочет, чтобы подростка осудили по всей строгости законаФото: Василий Вахрин

Прокурор зачитала обвинение, с которым согласились обе стороны процесса и далее суд перешел к опросу свидетелей. Первой выступила Светлана В., которая в тот день ехала на машине домой.

Свидетель произошедшего Светлана рассказала на суде, что из машины обвиняемый вышел один Фото: Василий Вахрин

Свидетель произошедшего Светлана рассказала на суде, что из машины обвиняемый вышел одинФото: Василий Вахрин

- Я остановилась на светофоре, - сказала Светлана. – Видела, как девушка стала переходить дорогу по пешеходному переходу, когда она дошла до середины дороги, ее на огромной скорости сбил Lexus. Сколько метров после аварии проехал автомобиль, я не знаю, скрипа тормозов не слышала. Водитель вышел из машины примерно через две минуты. К девушке особо не торопился, разговаривал с кем-то по телефону. Пассажиров в машине я не видела.

Следующим свидетелем выступал Александр Б., который возвращался с работы на такси.

Свидетелей предупреждали об уголовной ответственности за дачу ложных показаний Фото: Василий Вахрин

Свидетелей предупреждали об уголовной ответственности за дачу ложных показанийФото: Василий Вахрин

- Я услышал сильный стук, - вспоминает Александр. – Подумал, что машина врезалась в столб. Повернул голову и увидел, как тормозит белый Lexus, а под колесами крутятся какие-то детали. Когда я вышел из машины, оказалось, что это были не детали, а тело девушки. Из Lexus вышел молодой человек, начал кому-то звонить и кричать: “Вызовите скорую”.

Третьим свидетелем выступила Ирина Н., которая в момент аварии стояла на автобусной остановке.

После дачи показаний ни один из свидетелей не захотел остаться в зале суда Фото: Василий Вахрин

После дачи показаний ни один из свидетелей не захотел остаться в зале судаФото: Василий Вахрин

- В тот вечер я ждала автобус, как вдруг прямо у меня на глазах на пешеходном переходе Lexus, ехавший с бешеной скоростью, сбил девушку. От удара она отлетела на десятки метров, - рассказывает Ирина. - Я подбежала к пострадавшей и начала звонить в “скорую”. Далее из машины вышел юноша, как любой ребенок он начал звонить родителям, а прохожих просил вызвать врачей. В течение нескольких минут приехали его родственники, потом врачи, сотрудники МЧС и полицейские.

- Вы сказали, что девушка отлетела, вы видели сам момент удара? – поинтересовался прокурор.

- Да, от удара она пролетела целую остановку.

Прокурор: Из Lexus выходил только один человек?

Свидетель: Да, пассажиров я не видела.

Адвокат пострадавших: Водитель Lexus подходил к пострадавшей девушке?

Свидетель: Да, подходил, но тело не трогал, у него был шок, он ходил туда-сюда.

Четвертым свидетелем выступил Иван С., который в момент происшествия гулял по шоссе Космонавтов.

По словам Ивана, водитель Lexus не хотел верить, что сбитая им девушка умерла Фото: Василий Вахрин

По словам Ивана, водитель Lexus не хотел верить, что сбитая им девушка умерлаФото: Василий Вахрин

- Услышал свист резины и удар, - рассказывает Иван. - Посмотрел на дорогу, увидел, как тормозит Lexus. Какой сигнал светофора горел, я не видел, но остальные машины стояли перед светофором. Я самый первый подошел к девушке. Она была мертва.

Прокурор: Во время следствия вы говорили, что с автомобиля пытались снять номера, расскажите об этом подробней. Был ли среди этих людей водитель?

Свидетель: Это делали двое молодых людей примерно 17 лет. Водителя среди них не было.

Муж погибшей: Можете назвать расстояние, на которое отбросило девушку после столкновения.

Свидетель: Точно более 30 метров.

Иван добавил, что водитель Lexus по его просьбе достал из машины аптечку, но воспользоваться они ей не смогли, так как не знали, что делать. А когда приехавшие медики констатировали смерть, обвиняемый, по словам Ивана, просил их сделать еще что-нибудь, чтоб девушка жила.

Судья просил всех участников процесса сдерживать свои эмоции Фото: Василий Вахрин

Судья просил всех участников процесса сдерживать свои эмоцииФото: Василий Вахрин

Муж погибшей подал иск о возмещении морального вреда в размере трех миллионов рублей. Такую сумму он объяснил невосполнимой утратой и оплатой за ипотеку, которую он оформил со своей супругой.

Когда мужу погибшей девушки сообщили о произошедшем, он до конца не верил, что это произошло с его женой Фото: Василий Вахрин

Когда мужу погибшей девушки сообщили о произошедшем, он до конца не верил, что это произошло с его женойФото: Василий Вахрин

- Мы любили друг друга со школы, - рассказывает Роман - Строили планы, купили квартиру, думали о детях. И в 23 года ее жизнь прервалась. Такого не должно быть, тем более в мирное время. На душе боль и пустота.

Мать погибшей девушки Нина Викторовна во время дачи показаний не смогла сдержать слез.

Мама погибшей девушки заявила, что не принимает никаких извинений со стороны обвинения Фото: Василий Вахрин

Мама погибшей девушки заявила, что не принимает никаких извинений со стороны обвиненияФото: Василий Вахрин

- Моя жизнь остановилась в день аварии - 6 мая 2020 года, - сквозь слезы говорит Нина Викторовна. - До сих пор не верю, что моя девочка умерла. Я просыпаюсь среди ночи и начинаю рыдать.

Нина Викторовна работает учителем в школе в Юсьвенском районе. Но после смерти дочери женщина решила уволиться: у нее начались проблемы со здоровьем и появилось неприятие к детям.

- Я не могу больше видеть детей, мне становится плохо, - говорит Нина Викторовна. - Я 35 лет отработала в школе с детьми, с подростками и тут 17 летний парень лишает меня дочери. Как это перенести, как дальше продолжать работать в школе? Это невозможно.

Нина Викторовна так же, как и вдовец, подала иск в три миллиона рублей. Женщина объяснила, что больше не сможет работать, и эти деньги ей нужны на жизнь.

Убитая горем сестра погибшей Вероника - фельдшер "скорой помощи" - после произошедшего взяла отпуск. Женщина не могла работать из-за стресса.

После произошедшего сестра погибшей не может жить без успокоительного Фото: Василий Вахрин

После произошедшего сестра погибшей не может жить без успокоительногоФото: Василий Вахрин

- Я потеряла сон. Не спала неделю, - рассказывает Вероника. - Постоянная дрожь, нервы, слезы. Думала только о том, что моей сестры нет на этом свете.

Вероника также заявила иск на компенсацию морального вреда в размере 2 миллионов рублей

Отец обвиняемого перевел часть денег в качестве компенсации морального вреда и компенсации расходов на похороны.

Мужу погибшей перевели порядка 760 тысяч рублей. Матери - 1 миллион 50 тысяч рублей, сестре - 500 тысяч рублей.

Куда так спешил обвиняемый?

Кадры с места ДТП. Фото: ГИБДД Перми.

Кадры с места ДТП. Фото: ГИБДД Перми.

- К большому сожалению, никуда он не спешил, - говорит адвокат обвиняемого Олег Москалев. - Все начиналось, как детская шалость - взять у отца машину и погонять, а закончилось огромной трагедией. Для семьи моего подзащитного это огромное горе. Мать из-за состояния здоровья не смогла прийти на суд.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Максимальное наказание по этой статье - 5 лет лишения свободы.

По словам Москалева, в 99 процентах подобных случаев виновных приговаривают к 1-2 годам колонии-поселения. Пострадавшая сторона настаивает на максимальном обвинении. Пойти «на мировую» родственники погибшей не согласны.

- Я считаю, что виновен отец, он разрешил ему взять машину и покататься, им нет оправдания, пойдем до конца, будем добиваться самого сурового наказания, - сказал муж погибшей Роман.

Сейчас юноша находится под домашним арестом. Ему разрешили сдавать ЕГЭ. Один экзамен школьник уже сдал. Следующее судебное заседание назначили на 17 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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