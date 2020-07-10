«Я больше не могу видеть подростков»: мама девушки, сбитой в Перми 11-классником на Lexus, ушла из школы, где работала

- Я еще раз извиняюсь, что хотите, я сделаю. Это наша общая трагедия. Судьба такая, что делать. Марии земля пухом. Ради бога извините, извините... - отец обвиняемого буквально умолял родственников погибшей девушки.

9 июля в Индустриальном районном суде прошло первое заседание по уголовному делу в отношении 17-летнего школьника, который 6 мая на пересечении шоссе Космонавтов и улицы братьев Игнатовых сбил 23-летнюю девушку.

Мария шла на автобусную остановку, чтобы сесть на автобус и ехать домой к мужу. Фото: семейный архив.

Внедорожник Lexus несся через перекресток на огромной скорости, 23-летняя Мария, которая переходила проезжую часть, чтобы сесть на автобус и ехать домой, от удара погибла на месте.

Девушка скончалась на месте ДТП. Фото паблик "ЧП ДТП ВКонтакте"

Со стороны обвинения на заседание пришли отец, сам юноша, родственник семьи и два адвоката. С потерпевшей стороны - мать, сестра и муж погибшей девушки, также с защитником.

Перед началом судебного процесса отец обвиняемого заметно нервничал, сам юноша был спокоен. Оба много беседовали со своими адвокатами.

Сторона обвинения была против присутствия журналистов на заседании.Фото: Василий Вахрин

Вдовец в свою очередь тоже о чем-то говорил со своим защитником. Мать и сестра молчали.

Муж погибшей девушки хочет, чтобы подростка осудили по всей строгости законаФото: Василий Вахрин

Прокурор зачитала обвинение, с которым согласились обе стороны процесса и далее суд перешел к опросу свидетелей. Первой выступила Светлана В., которая в тот день ехала на машине домой.

Свидетель произошедшего Светлана рассказала на суде, что из машины обвиняемый вышел одинФото: Василий Вахрин

- Я остановилась на светофоре, - сказала Светлана. – Видела, как девушка стала переходить дорогу по пешеходному переходу, когда она дошла до середины дороги, ее на огромной скорости сбил Lexus. Сколько метров после аварии проехал автомобиль, я не знаю, скрипа тормозов не слышала. Водитель вышел из машины примерно через две минуты. К девушке особо не торопился, разговаривал с кем-то по телефону. Пассажиров в машине я не видела.

Следующим свидетелем выступал Александр Б., который возвращался с работы на такси.

Свидетелей предупреждали об уголовной ответственности за дачу ложных показанийФото: Василий Вахрин

- Я услышал сильный стук, - вспоминает Александр. – Подумал, что машина врезалась в столб. Повернул голову и увидел, как тормозит белый Lexus, а под колесами крутятся какие-то детали. Когда я вышел из машины, оказалось, что это были не детали, а тело девушки. Из Lexus вышел молодой человек, начал кому-то звонить и кричать: “Вызовите скорую”.

Третьим свидетелем выступила Ирина Н., которая в момент аварии стояла на автобусной остановке.

После дачи показаний ни один из свидетелей не захотел остаться в зале судаФото: Василий Вахрин

- В тот вечер я ждала автобус, как вдруг прямо у меня на глазах на пешеходном переходе Lexus, ехавший с бешеной скоростью, сбил девушку. От удара она отлетела на десятки метров, - рассказывает Ирина. - Я подбежала к пострадавшей и начала звонить в “скорую”. Далее из машины вышел юноша, как любой ребенок он начал звонить родителям, а прохожих просил вызвать врачей. В течение нескольких минут приехали его родственники, потом врачи, сотрудники МЧС и полицейские.

- Вы сказали, что девушка отлетела, вы видели сам момент удара? – поинтересовался прокурор.

- Да, от удара она пролетела целую остановку.

Прокурор: Из Lexus выходил только один человек?

Свидетель: Да, пассажиров я не видела.

Адвокат пострадавших: Водитель Lexus подходил к пострадавшей девушке?

Свидетель: Да, подходил, но тело не трогал, у него был шок, он ходил туда-сюда.

Четвертым свидетелем выступил Иван С., который в момент происшествия гулял по шоссе Космонавтов.

По словам Ивана, водитель Lexus не хотел верить, что сбитая им девушка умерлаФото: Василий Вахрин

- Услышал свист резины и удар, - рассказывает Иван. - Посмотрел на дорогу, увидел, как тормозит Lexus. Какой сигнал светофора горел, я не видел, но остальные машины стояли перед светофором. Я самый первый подошел к девушке. Она была мертва.

Прокурор: Во время следствия вы говорили, что с автомобиля пытались снять номера, расскажите об этом подробней. Был ли среди этих людей водитель?

Свидетель: Это делали двое молодых людей примерно 17 лет. Водителя среди них не было.

Муж погибшей: Можете назвать расстояние, на которое отбросило девушку после столкновения.

Свидетель: Точно более 30 метров.

Иван добавил, что водитель Lexus по его просьбе достал из машины аптечку, но воспользоваться они ей не смогли, так как не знали, что делать. А когда приехавшие медики констатировали смерть, обвиняемый, по словам Ивана, просил их сделать еще что-нибудь, чтоб девушка жила.

Судья просил всех участников процесса сдерживать свои эмоцииФото: Василий Вахрин

Муж погибшей подал иск о возмещении морального вреда в размере трех миллионов рублей. Такую сумму он объяснил невосполнимой утратой и оплатой за ипотеку, которую он оформил со своей супругой.

Когда мужу погибшей девушки сообщили о произошедшем, он до конца не верил, что это произошло с его женойФото: Василий Вахрин

- Мы любили друг друга со школы, - рассказывает Роман - Строили планы, купили квартиру, думали о детях. И в 23 года ее жизнь прервалась. Такого не должно быть, тем более в мирное время. На душе боль и пустота.

Мать погибшей девушки Нина Викторовна во время дачи показаний не смогла сдержать слез.

Мама погибшей девушки заявила, что не принимает никаких извинений со стороны обвиненияФото: Василий Вахрин

- Моя жизнь остановилась в день аварии - 6 мая 2020 года, - сквозь слезы говорит Нина Викторовна. - До сих пор не верю, что моя девочка умерла. Я просыпаюсь среди ночи и начинаю рыдать.

Нина Викторовна работает учителем в школе в Юсьвенском районе. Но после смерти дочери женщина решила уволиться: у нее начались проблемы со здоровьем и появилось неприятие к детям.

- Я не могу больше видеть детей, мне становится плохо, - говорит Нина Викторовна. - Я 35 лет отработала в школе с детьми, с подростками и тут 17 летний парень лишает меня дочери. Как это перенести, как дальше продолжать работать в школе? Это невозможно.

Нина Викторовна так же, как и вдовец, подала иск в три миллиона рублей. Женщина объяснила, что больше не сможет работать, и эти деньги ей нужны на жизнь.

Убитая горем сестра погибшей Вероника - фельдшер "скорой помощи" - после произошедшего взяла отпуск. Женщина не могла работать из-за стресса.

После произошедшего сестра погибшей не может жить без успокоительногоФото: Василий Вахрин

- Я потеряла сон. Не спала неделю, - рассказывает Вероника. - Постоянная дрожь, нервы, слезы. Думала только о том, что моей сестры нет на этом свете.

Вероника также заявила иск на компенсацию морального вреда в размере 2 миллионов рублей

Отец обвиняемого перевел часть денег в качестве компенсации морального вреда и компенсации расходов на похороны.

Мужу погибшей перевели порядка 760 тысяч рублей. Матери - 1 миллион 50 тысяч рублей, сестре - 500 тысяч рублей.

Куда так спешил обвиняемый?

Кадры с места ДТП. Фото: ГИБДД Перми.

- К большому сожалению, никуда он не спешил, - говорит адвокат обвиняемого Олег Москалев. - Все начиналось, как детская шалость - взять у отца машину и погонять, а закончилось огромной трагедией. Для семьи моего подзащитного это огромное горе. Мать из-за состояния здоровья не смогла прийти на суд.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Максимальное наказание по этой статье - 5 лет лишения свободы.

По словам Москалева, в 99 процентах подобных случаев виновных приговаривают к 1-2 годам колонии-поселения. Пострадавшая сторона настаивает на максимальном обвинении. Пойти «на мировую» родственники погибшей не согласны.

- Я считаю, что виновен отец, он разрешил ему взять машину и покататься, им нет оправдания, пойдем до конца, будем добиваться самого сурового наказания, - сказал муж погибшей Роман.

Сейчас юноша находится под домашним арестом. Ему разрешили сдавать ЕГЭ. Один экзамен школьник уже сдал. Следующее судебное заседание назначили на 17 июля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Девчонку отбросило на десятки метров». В Перми насмерть сбили пешехода

Очевидцы происшествия рассказали подробности трагедии (Подробнее...)

«Она только первый взнос за ипотеку заплатила». Мама девушки, сбитой Lexus в Перми, рассказала, куда вечером спешила ее дочь

За два дня до трагедии у женщины появилось предчувствие беды (Подробнее...)