2020-06-30T15:40:25+03:00
Общество

Продление режима самоизоляции в Пермском каре: что откроется и на что остались запреты

Ограничительные меры в регионе продлены до 14 июля
Анна Маркова
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Режим самоизоляции в Пермском крае продлен до 14 июля.Режим самоизоляции в Пермском крае продлен до 14 июля.Фото: Василий Вахрин
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В Перми 30 июня прошел оперативный штаб, на котором руководители министерств и ведомств докладывали обстановку по коронавирусной инфекции главе Пермского края Дмитрию Махонину.

Руководитель Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталий Костарев сообщил, что регион занимает 35 ранговое место по заболеваемости коронавирусом в России.

- Впервые мы добились, чтобы все показатели соответствовали нормативным, - сказал Костарев. - В Пермском крае в 45 территориях зафиксированы случаи COVID-19 из 46. Инфекция продолжает распространяется в территории.

Также глава Роспотебнадзора обратил внимание на рост заболеваемости ОРВИ за последнюю неделю.

- На этой неделе заболеваемость ОРВИ выше уровня прошлой недели на 3.1%, по внебольничной пневмонии за неделю зарегистрировано 335 случаев, выше, чем на прошлой неделе на 4.6%, - сказал Костарев. - Госпитализировано 275 человек, треть из них это ковидные пневмонии.

Дмитрий Махонин резюмировал:

- Пермский край готов к переходу на следующий этап послаблений ограничительных мер. Нам удалось сделать запас СИЗ, но не надо на этом останавливаться. Врачи набили руку в лечении коронавируса. Мы научились жить и бороться с коронавирусной инфекцией. Исходя из того, что у нас есть, в том числе необходимый коечный фонд, мы можем объявить, какие поправки мы можем внести в указ губернатора.

Режим самоизоляции продлен до 14 июля.

Но с 1 июля разрешена работа крупных магазинов 800 кв. метров. У них должен быть отдельный наружный вход, в зале может быть 1 человек на 1 кв метр.

Разрешена продажа сельскохозяйственной продукции на открытых площадках, а также прокат спортивного инвентаря.

Сезонные летние кафе могут открыться при условии расстановки столов на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга. Кроме того, для посетителей должна быть организована санобработка рук, контактные поверхности должны подвергаться обработке каждые 2-4 часа, посуду можно мыть только с применением дезинфицирующих моющих средств, как вручную, так и в посудомоечной машине, или использовать одноразовую посуду.

Продажа алкогольной продукции разрешена по прежнему графику - с 8.00 до 23.00.

МФЦ будут работать по предварительной записи.

Музеи и выставочные центры могут организовывать экскурсии численностью не более 5 человек, также с соблюдением всех мер индивидуальной защиты.

Откроются библиотеки, за исключением читальных залов.

Разрешен активный отдых.

Ранее сообщалось, что при благоприятной эпидемиологической ситуации в Прикамье могут открыться детские сады, кружки и детские площадки, но на сегодняшнем заседании такое решение принято не было .

Напомним, в Пермском крае на 30 июня медики выявили коронавирус еще у 54 человек за минувшие сутки. Всего в регионе с начала эпидемии опасная инфекция была обнаружена у 3691 пермяка.

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации

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ИСТОЧНИК KP.RU

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