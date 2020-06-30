Оперштаб: В Пермском крае продляется режим самоизоляции до 14 июля, но есть послабления
В Перми 30 июня прошел оперштаб. Глава региона Дмитрий Махонин сообщил:
- Регион готов к переходу на следующий этап послабления ограничительных мер, - сообщил глава региона. - Нам удалось сделать запас СИЗ, но не надо на этом останавливаться. Врачи набили руку в лечении коронавируса. Мы научились жить и бороться с коронавирусной инфекцией. Исходя из того, что у нас есть в том числе необходимый коечный фонд, мы можем объявить, какие меры мы можем внести в поправки в указ губернатора.
Режим самоизоляции продлен до 14 июля.
Разрешается работа: непродовольственных магазинов, площадью 800 м., отдельный наружный вход, в зале может быть 1 человек на 1 кв метр.
МФЦ по предварительной записи
Музеи и выставочные центры
Летние кафе
Библиотеки, за исключением читальных залов
Разрешен активный отдых.
Напомним, в Пермском крае на 30 июня медики выявили коронавирус еще у 54 человек за минувшие сутки. Всего в регионе с начала эпидемии опасная инфекция была обнаружена у 3691 пермяка.
ИСТОЧНИК KP.RU
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