2020-06-30T13:37:36+03:00
Общество

Оперштаб: В Пермском крае продляется режим самоизоляции до 14 июля, но есть послабления

Власти озвучили, что еще откроется в регионе
Анна Маркова
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Режим самоизоляции продлен до 14 июля.Режим самоизоляции продлен до 14 июля.Фото: Василий Вахрин
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В Перми 30 июня прошел оперштаб. Глава региона Дмитрий Махонин сообщил:

- Регион готов к переходу на следующий этап послабления ограничительных мер, - сообщил глава региона. - Нам удалось сделать запас СИЗ, но не надо на этом останавливаться. Врачи набили руку в лечении коронавируса. Мы научились жить и бороться с коронавирусной инфекцией. Исходя из того, что у нас есть в том числе необходимый коечный фонд, мы можем объявить, какие меры мы можем внести в поправки в указ губернатора.

Режим самоизоляции продлен до 14 июля.

Разрешается работа: непродовольственных магазинов, площадью 800 м., отдельный наружный вход, в зале может быть 1 человек на 1 кв метр.

МФЦ по предварительной записи

Музеи и выставочные центры

Летние кафе

Библиотеки, за исключением читальных залов

Разрешен активный отдых.

Напомним, в Пермском крае на 30 июня медики выявили коронавирус еще у 54 человек за минувшие сутки. Всего в регионе с начала эпидемии опасная инфекция была обнаружена у 3691 пермяка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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