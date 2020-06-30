В Пермском крае еще 142 пациента выздоровели от коронавируса

30 Июнь 2020 2020-06-30T08:11:37+03:00

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В Пермском крае за прошлый день из медучреждений выписали еще 142 пациента после лечения коронавируса. Общее число выздоровевших от COVID-19 составило 2584. На лечении находится 932 пациента.

Под наблюдением специалистов остается 2644 жителя Пермского края. На утро 30 июня общее число выявленных заболевших составляет 3637 человек.

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU