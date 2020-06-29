2020-06-29T21:51:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Перми, последние новости на 30 июня 2020: выявлено 56 новых случаев заражения

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Прикамье на 30 июня [аудио]
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Коэффициент распространения болезни составил 0,79Коэффициент распространения болезни составил 0,79
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По данным Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, на утро 30 июня в регионе зарегистрирован 3637 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. За предыдущие сутки в Пермском крае выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом: 45 человек проходят лечение в больницах, 11 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Инфографика: оперштаб Пермского края.

Инфографика: оперштаб Пермского края.

Из 56 новых инфицированных - 20 мужчин и 36 женщин. Младше 45 лет – 13 человек, 31 человек в возрасте 45-65, 12 человек старше 65 лет.

В оперштабе рассказали, когда в Перми снимут ограничения по коронавирусу

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Коэффициент распространения болезни составил 0,79, что ниже того показателя, при котором можно переходить на второй этап снятия ограничений.

- Пермский край по основным показателям вышел на следующий этап снятия самоизоляции. В последние два дня три ключевых показателя - коэффициент распространения болезни, охват тестированием и доля коечного фонда - держатся в Прикамье на уровне нормативов для перехода на второй этап снятия ограничительных мер, - сообщила министр здравоохранения края Оксана Мелехова. - Этого удалось достичь благодаря укреплению медицинской базы и стабилизации обстановки в регионе. Это позволяет нам в координации с региональным и федеральным Роспотребнадзором обсуждать проект плана по переходу на второй этап.

Инфографика: Константин Чернов

Инфографика: Константин Чернов

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ИСТОЧНИК KP.RU

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