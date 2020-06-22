Коронавирус в Перми, последние новости на 22 июня 2020 года: только в трех районах региона нет COVID-19
В Пермском крае еще в одном районе выявлен коронавирус, опасную инфекцию обнаружили у жителя Горнозаводского района. Осталось три муниципальных образования, в которых COVID-19 не обнаружен. С начала пандемии коронавирус вывялили у жителей 44 территорий Прикамья.
Ранее на заседании оперштаба по предотвращению распространения коронавируса главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев обозначал, что сейчас вирус «пошел в территории, и главы и медучреждения должны быть к этому готовы».
В Пермском крае за минувшие сутки из медучреждений выписано еще 17 пациентов, проходивших лечение от коронавируса. Общее число выздоровевших от COVID-19 с начала эпидемии в регионе достигло 1906. На лечении остаются 1053 человека.
- Под наблюдением специалистов 2447 жителей Пермского края, - сообщает Минздрав региона.
Также за прошлый день еще 67 человек заболели коронавирусной инфекцией. Из них 34 человека проходят лечение в больницах, 33 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Общее число заболевших на утро 22 июня в Пермском крае - 3136.
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Ежесуточный прирост больных составил 2,2%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,9 (на 20 июня – 0,88). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений – для второго этапа он должен быть меньше 0,8.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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